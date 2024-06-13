Звезда "Бостона" увенчал силовым данком сольный проход: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец оформил главный хайлайт ночи под занавес третьей четверти противостояния с "Далласом". Он на финальных секундах пролетел полплощадки и из-под двух защитников эффектно уложил сверху.

Стараниями Брауна и других "Бостон" одержал третью победу над "Маверикс" (106:99). Теперь каждый следующий матч в серии до четырех побед может быть последним. Закрыть финал "Селтикс" смогут в ночь на субботу, 15 июня.

Самым результативным в поединке стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум. Он набрал 31 очко, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Браун же добавил в копилку "Селтикс" еще 30 пунктов.

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец штата Джорджия, на студенческом уровне выступал за "Калифорнию Голден Беарз". На драфте НБА-2016 выбран "Бостоном" под третьим номером.

После выступлений в Летней лиге ассоциации подписал соглашение с "Селтикс". Проводит седьмой сезон в составе команды и помог гранду добраться до финала НБА-2022. Трехкратный участник Матча всех звезд (2021, 2023, 2024).

Браун – убежденный вегетарианец. Его отец Марселлес был профессиональным боксером, а кузен Арландус Джейкоб Буе в 2013-2021 гг. выступал на уровне НФЛ на позиции корнербека.