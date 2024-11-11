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Звезда биатлонной сборной Украины пропустит старт сезона

Фото: Ирина Петренко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская биатлонистка Ирина Петренко не будет участвовать в первом этапе Кубка мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Биатлон Украина.

В августе 32-летняя спортсменка сломала ногу на тренировке. Ее восстановление происходит не так быстро, как планировалось.

По словам главного тренера национальной женской команды Николая Зоца, Петренко возобновила тренировки и сейчас вместе со сборной находится на сборе в Италии. Впрочем, спортсменка работает еще не в полную силу.

"Поэтому рассчитывать на нее на первом этапе Кубка мира в Контиолахти точно не будем. Надеюсь, что на втором старте в Хохфильцене Ирина Петренко уже появится", – объяснил Зоц.

В прошлом сезоне Петренко восемь раз финишировала в топ-20 гонках Кубка мира. Она набрала 149 очков. Лучшим выступлением биатлонистки стало 12 место в гонке преследования в швейцарском Ленцерхайде. Спортсменка стала 41-й в общем зачете и третьей среди украинок.

Стартовый этап Кубка мира 2024/25 состоится в финском Контиолахти. Первые гонки пройдут 30 ноября.

Кто такая Ирина Петренко

Выступает в биатлоне с сезона 2008/09. В сборной представляет Черниговщину. Серебряный призер чемпионата мира-2017 в эстафете, четырехкратная чемпионка Европы.

Также в активе Петренко пять медалей Кубка мира в женских и смешанных эстафетных гонках. Единственное "золото" она завоевала в 2016 году в немецком Рупольдинге в составе женской эстафетной команды вместе с Юлией Джимой, Валентиной Семеренко и Еленой Белосюк.

Ранее тренер сборной Украины по биатлону озвучила цели на сезон.

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