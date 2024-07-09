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Звезда баскетбольной сборной Украины сменил прописку в чемпионате Испании

Фото: Артем Пустовой в рядах "Обрадойро" (facebook.com/obradoirocab)
Автор: Антон Федорцив

Центровой сборной Украины Артем Пустовой продолжит карьеру в составе "Ховентута" из Бадалоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

32-летний баскетболист пополнил ряды четырехкратного чемпиона Испании. Каталонская команда – пятая в испанской странице биографии украинца.

Пустовой заключил с "Ховентутом" контракт на год. Предыдущий сезон он провел в Лиге Эндесы в составе "Обрадойро", с которым покинул элиту по дополнительным показателям. В то же время, соревновательный год стал самым результативным в карьере центрового – Пустовой набирал в среднем 13.4 очка за 25.5 минут на паркете.

В июне украинец провел короткий отрезок за индонезийскую "Бритаму" (6 матчей). Ранее также защищал цвета испанских "Мурсии", "Гран Канарии", "Барселоны", аравийского "Аль-Шабаба" и южненского "Химика".

Что известно о "Ховентуте"

Основанный в 1930 году клуб. Четырехкратный чемпион Испании, обладатель Кубка европейских чемпионов (1994) и ряда других трофеев. Прозвище – La Penya.

Сильнейшие выступления бадаллонцев пришлись на начало 90-х. В 1990 году "Ховентут" взял Кубок Корача, далее дважды стал чемпионом Испании (1991, 1992), проиграл финал Кубка чемпионов (1992) и наконец выиграл трофей. Новые успехи на европейской арене пришли в XXI веке – Кубок вызова ФИБА (2006) и Кубок Европы УЛЕБ (2008).

"Ховентут" ранее вывел из обращения номера 5, 7 и 8. Под ними выступали испанцы Рафаэль Жофреса, Жузеп Мария Маргаль и Жорди Вильякампа соответственно.

К слову, украинец Михайлюк стал чемпионом НБА в составе "Бостона".

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