Зинченко эмоционально поругался с одноклубником из-за гола: Артета доволен обоими

Испанский специалист после победы над "Ноттингем Форест" (2:1) вынужден был прокомментировать конфликт своих подопечных. Наставник "канониров" нашел позитив в тревожном инциденте.

"Они "напихали" друг другу из-за недовольства пропущенным голом. Я должен поощрять такие действия, но продвигать это правильно и в духе уважения. Иногда после игры эмоции одерживают верх, но мне нравится, что игроки подталкивают друг друга и требуют совершенства", – рассказал Артета.

Уайт и Зинченко поспорили по мотивам пропущенного на 89-й минуте мяча. Англичанин считал, что одноклубник провинился во взятии ворот. Украинец же эмоционально выразил свое несогласие. Впоследствии тренер пообщался и успокоил Зинченко.

Украинский универсал вышел в старте лондонцев. На поле он провел 90 минут и отдал ассист на Жезуса. В добавленное арбитром время Зинченко заменил поляк Якуб Кивер. "Канониры" набрали 46 очков и немного сократили отставание от "Ливерпуля" (48 пунктов).