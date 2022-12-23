"Зимнюю" помощь от ООН получили более 1 млн украинцев

Программа зимней помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) уже охватила более 1 миллиона человек в Украине. В первую очередь помощь направлена на внутренне перемещенные лица и другие уязвимые категории населения, пострадавшие от войны.

По данным пресс-службы, программа поддержки предусматривает обеспечение временным жильем, предоставление материалов для ремонта и утепления домов, а также обеспечение обогревателями, одеялами, теплыми вещами и другими предметами первой необходимости в холодное время года. Также агентство выплачивает пособие на покрытие зимних нужд.

В частности, предметы первой необходимости (пледы, термосы, обогреватели, одежда) получили более 800 тысяч человек, денежные выплаты - почти 300 тысяч человек, материалы для ремонтов и утепления домов - более 12 тысяч человек. Кроме того, 55 генераторов были доставлены на критические объекты в 12 областей.