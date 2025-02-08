Зимний секрет: зачем нужен антигель в авто и как он работает

Есть определенное коварство дизеля в том, что если он замерзнет в один морозный день, то отогреть его можно только вместе с машиной. Принципиально решить проблему могут только превентивные меры, которые, однако, требуют от водителя определенных хлопот - почему, собственно, "дизелисты" их часто и игнорируют.

Почему дизелю холодно

Как таковые дизельные моторы уже несколько поколений зимы не боятся. Совершенные топливные системы и эффективные свечи накаливания гарантируют запуск даже в суровые морозы - но! Но есть один внешний фактор, который может умножить на ноль все усилия конструкторов. Речь идет о дизтопливе, которое не соответствует сезону.

Так, когда сегодня разбираются с зимними проблемами дизельных моторов, часто оказывается, что мерзнет не сам двигатель, а его топливо. Любое дизельное топливо уязвимо к холодам, ведь в нем всегда есть парафины, которые кристаллизуются уже при малейшем морозе. И эти кристаллы парафина буквально физически не проходят через топливный фильтр, который есть у каждого дизеля. Следовательно, топливо в двигатель не поступает, и если он в это время работает, он глохнет, а если мороз ударил во время стоянки, то машина просто не запустится. Летнее топливо кристаллизуется уже при -5... -10 градусах.

Когда водителю совсем не повезло, дизтопливо может не просто забить фильтр, а загустеть полностью в топливном баке, превратившись буквально в кисель.

Солярка для зимы

Чтобы водители дизельных машин не имели проблем в морозы, химики давно создали специальные зимние сорта топлива. В них различными методами температурный порог кристаллизации парафинов смещен "вниз", в сторону низких температур. В стандартах обычно говорится о предельной температуре фильтрации - то есть температуре, при которой дизтопливо не может пройти через фильтр. В зависимости от стандартов конкретной страны зимнее дизтопливо останавливается в фильтре при -15, -20 градусов и тому подобное.

Итак, согласно стандартам, все АЗС зимой должны продавать только зимнее дизтопливо. Но нюанс в том, что в межсезонье топливные трейдеры иногда завозят так сказать, "межсезонное" топливо - не летнее, но и не совсем зимнее - с незначительным снижением предельной температуры фильтрации. И если остаток такого топлива окажется в танках АЗС в момент наступления реальных морозов, приобретя его, водители могут получить проблемы.

Это же может случиться не в межсезонье, а среди зимы, когда надолго устанавливается устойчивая плюсовая температура, а потом приходят морозы.

Антигель в багажнике

К счастью, превратить летнее дизтопливо в зимнее можно и собственными силами - главное, сделать это вовремя. Достаточно добавить в бак или канистру специальную присадку-депрессор, которая будет мешать парафинам образовывать крупные кристаллы. Это и есть тот самый антигель. А для его успешного использования следует придерживаться нескольких правил:

- Добавлять антигель следует до замерзания - например, сразу после заправки бака или канистры;

- Заливать присадку в емкость с уже замерзшим дизтопливом смысла нет - кристаллы парафина антигель не растворит;

- Нельзя превышать дозу антигеля, так как присадки-депрессоры ухудшают смазывающие свойства дизтоплива и снижают его цетановое число;

- Не следует заливать антигель в бак перед постановкой машины на стоянку. После добавления присадки двигатель должен работать еще две-три минуты, чтобы разведенное ею топливо разошлось по всей системе - трубопроводам, форсункам, насосу, фильтрам.

Вкратце

Наверное, стоит напомнить, что причиной проблем с дизелем в морозы может стать не только загустевшее топливо, но и неудовлетворительное состояние некоторых его узлов. Двигатели этого типа имеют несколько уязвимых систем, которые при значительном износе еще как-то работают в теплую погоду, но окончательно отказывают в холода, когда условия для работы любого агрегата усложняются. Поэтому если не в начале зимы, то хотя бы накануне похолодания стоит провести диагностику топливной системы дизеля, его свечей и цилиндро-поршневой группы. По крайней мере, чтобы знать, где искать виновника в проблемах после похолодания.