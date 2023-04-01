Зимнее наступление Герасимова потерпело неудачу, - британская разведка

Как отмечается в сводке, начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов 11 января 2023 года принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

По данным британской разведки, командование Герасимова характеризовалось попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса. "Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", - говорится в сообщении.

На нескольких направлениях вдоль Донбасского фронта российские силы добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".

"Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет работы на посту начальника Генштаба раздвинет границы допустимых поражений политического руководства России", - отмечают в Минобороны Британии.