Зимний дизель уже на всех АЗК ОККО

С 15 ноября уже на всех 403 АЗК сети ОККО водителям предлагают исключительно зимний дизель, не замерзающий при температуре до -20 °С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Для авто с дизельными двигателями заправка зимним видом топлива является необходимым условием эксплуатации при минусовых температурах, чтобы избежать одной из самых больших сезонных проблем - парафинизации нефтепродукта в топливной системе.

Поэтому в зимний период сеть ОККО предлагает своим клиентам дизельное топливо Pulls Diesel и ДП Євро, предназначенное для использования при температуре воздуха до -20°С.

Напомним также, что каждый клиент, заправляющийся брендовым топливом Pulls Diesel, приобщается к совместной инициативе "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" сети и фонда "Повернись живим". С каждого заправленного литра компания перечисляет одну гривну на оружие для сил территориальной обороны.

Инициатива ставит своей целью закупку и передачу 200 крупнокалиберных пулеметов, 300 минометов и 100 автоматических гранатометов общей стоимостью 400 миллионов гривен. Инициатива еще продолжается, а бригадам ТрО уже был передан полный комплект пулеметов и 53 миномета.

По состоянию на сегодня аккумулировано 95% от необходимой суммы.