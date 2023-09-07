Зимнее время. Когда в Украине переводят часы и в какую сторону крутить стрелки

Переход на летнее/зимнее время в Украине регулируется постановлением Кабинета министров 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Стрелки часов переводятся:

в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед,

в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Переход на летнее время в Украине ввели достаточно поздно - в 1981 году во времена СССР. В странах Европы и США эту практика применялась с начала ХХ века.

Смысл перевода стрелок

Введение летнего времени имеет свои исторические и практические причины:

Экономия энергии. Одной из основных целей введения летнего времени является экономия электроэнергии. Путем сдвига часов вперед на один час летом, люди используют естественный свет дольше и, следовательно, меньше зависят от искусственного освещения и отопления, что в конечном итоге может уменьшить потребление энергии.

Улучшение качества жизни. Переход к летнему времени может улучшить психологическое и физическое самочувствие людей. Дополнительный свет вечером позволяет проводить больше времени на свежем воздухе и более активно участвовать в различных досуговых и спортивных мероприятиях.

Снижение транспортных проблем. Летнее время также может способствовать снижению дорожных аварий и дорожной загруженности, поскольку светлый вечер способствует безопасности на дорогах и уменьшению необходимости в использовании автомобилей.

Попытки отменить переход на летнее время

За последние годы в Украине были предприняты две неудачные попытки отменить переход на летнее время. Первая - в 2011 году, когда группировка Виктора Януковича "Партия регионов" почти провела через Верховную раду это решение. Это случилось сразу после того, как переход на летнее время отменили на территории России. Однако затем от этой идеи отказались по неясным причинам.

Второй раз отменить переход на летнее время планировала партия Владимира Зеленского "Слуга народа" в 2021 году. Законопроект приняли в первом чтении, однако окончательного решения принято не было.

Где переводят стрелки часов

Все 27 стран ЕС и 15 других стран континента (всего 42) вводят летнее время в последнее воскресенье марта и отменяют в последнее воскресенье октября.

При этом в ЕС на протяжении нескольких лет обсуждали возможность установить единое время без перевода стрелок часов. В 2021 году страны Евросоюза должны были выбрать, на каком постоянном времени они хотят остаться - на летнем или на зимнем. Однако это решение отложили из-за вспышки COVID-19.

Канада и США вводят летнее время второго воскресенья марта, отменяют в первое воскресенье ноября.

В большинстве стран третьего мира переход на летнее время либо не вводился, либо отменен.