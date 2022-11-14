RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зимние каникулы в школах Киева продлятся целый месяц

Фото: зимние каникулы в Киеве продлятся целый месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зимние каникулы в школах Киева начнутся по графику - с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц - до 27 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В настоящее время школы будут отапливать в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск", - сообщил мэр.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля - согласно закону, добавил Кличко.

По данным Минобразования, по состоянию на 14 ноября 2022 года образовательный процесс проходит в 12 924 школах:

  • 7764 школы функционируют в традиционном и смешанном формате;
  • 5160 в онлайн-режиме, что на 1 тыс. меньше, чем было в начале ноября.

В школах обучаются 4 млн 31 тыс. 537 человек:

  • очно - 1 013 951;
  • смешанно - 1 124 695;
  • дистанционно - 1 892 891 (из них более 1 млн учащихся из Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко