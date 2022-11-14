Зимние каникулы в школах Киева продлятся целый месяц

"В настоящее время школы будут отапливать в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск", - сообщил мэр.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля - согласно закону, добавил Кличко.

По данным Минобразования, по состоянию на 14 ноября 2022 года образовательный процесс проходит в 12 924 школах:

7764 школы функционируют в традиционном и смешанном формате;

5160 в онлайн-режиме, что на 1 тыс. меньше, чем было в начале ноября.

В школах обучаются 4 млн 31 тыс. 537 человек: