Зимнее топливо для авто: как избежать проблем с запуском машины в мороз

То, что о зимнем бензине и зимнем автогазе большинство из нас ничего не слышали, не значит, что круглый год мы ездим на одном и том же топливе. И что порой их сезонные отличия не менее важны, чем у дизтоплива. В чем заключается разница и главное, что делать, если в баке окажется топливо "не того" сезона?

Зимнее дизтопливо зимнее дизтопливо

Основная проблема летнего дизтоплива в холодный период в том, что присутствующие в нем парафины на морозе кристаллизуются и превращают солярку в кисель. Который в лучшем случае блокирует топливный фильтр, а в худшем - в виде холодца остается в баке если не до весны, то до оттепели или до отогрева в теплом цеху СТО или на автомойке.

Что делать. Если дизтопливо загустело в фильтре, топливопроводах или в баке, добавлять разного рода антигели уже поздно. В идеале было бы хорошо отогреть всю машину в каком-нибудь теплом боксе, а потом добавить в бак ту самую волшебную присадку-антигель. Но если мороз небольшой, можно попробовать отогреть отдельно топливный фильтр, который забивается кристаллами парафина в первую очередь. А чтобы такого в принципе не случилось, можно превентивно добавлять в бак присадку-антигель.

Зимний бензин

Бензин не боится морозов (конечно, если в нем нет примесей воды), однако не очень любит жару. Летом бензин сильнее испаряется, и особенно нехорошо, если это будет летнее топливо, с более высоким показателем давления насыщенных паров (ТНП). Согласно европейским стандартам, для каждой климатической зоны континента существуют классы летучести, которые определяются таким параметром как давление насыщенного пара. Классов много, они обозначаются буквами А, B, С (летние) и D, E, F (зимние), и кроме того, есть два подкласса и С1, D1 (межсезонье).

Другими словами, на морозе зимний бензин имеет больше испарений, необходимых для успешного воспламенения бензиново-воздушной смеси в промороженном цилиндре. Поэтому мотор в холода на зимнем топливе заводится легче. Однако летом эта высокая летучесть зимнего бензина будет чрезмерной - такое топливо более склонно к образованию паровых пробок в топливной системе авто и соответствующим сбоям в работе двигателя. Кроме того, в теплую погоду зимний бензин сильнее загрязняет атмосферу испарениями.

Что делать. Украинский ДСТУ и Технический регламент по требованиям к автомобильным бензинам не предусматривает маркировку бензинов по сезонности, но показатель ТНП фигурирует в паспорте качества каждой партии бензина. К счастью, украинский климат достаточно умеренный для того, чтобы автомобилисты и их машины не замечали возможного сезонного несоответствия.

Сжиженный пропан-бутан LPG

Так называемый нефтяной газ, на котором ездит около половины бензиновых легковушек в нашей стране, очень отличается в зимнем и летнем исполнении. Согласно нормативам, пропорция пропан-бутановой смеси меняется от 30/70 в летний период до 80/20 зимой. Основное топливо в LPG - это бутан. Пропан же отвечает за создание давления в баллоне путем собственного испарения, чтобы смесь могла поступать к трубкам, шлангам и форсункам без использования насосов. В зимнее время пропан испаряется хуже, поэтому если его в смеси будет недостаточно, двигателю не будет хватать топлива, особенно под нагрузкой.

Поэтому согласно стандарту ДСТУ ЕN589:2017 в зависимости от сезона в украинских сетях АЗС рекомендуется реализовывать один из типов LPG: марки А, С, или Е. В зимний сезон с 16 ноября по 15 марта должен продаваться автогаз марки А, в летний период с 16 мая по 15 сентября - марки Е, в межсезонье реализуют соответствующую марку С. Стандарт нормирует не соотношение пропана и бутана, а конечный результат - давление пара при температуре 40°С. Чтобы уложиться в стандарт (давление от 275 кПа до 950 кПа), зимний газ должен испаряться легче.

Что делать. Если зимой заправиться летним автогазом, двигателю может не хватать давления газа, что будет заметно в первую очередь при непрогретом моторе, на высоких оборотах и при движении машины под нагрузкой. Современное ГБО, заметив, что двигатель испытывает проблемы на газе, автоматически переключит топливную систему на бензин. На котором владельцу так и придется ездить, пока не потеплеет и не появится возможность снова переключиться на газ. Который желательно будет быстрее израсходовать и заправить баллон более качественным.

Вкратце

Если говорить о развитой в автомобильном плане стране, то соответствие топлива реальному сезону должно быть проблемой АЗС - она должна продавать свой товар согласно действующим стандартам. Это еще один аргумент в пользу того, что выбор АЗС не может быть случайным.