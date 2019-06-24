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Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Італії

Новини » Спорт    24.06.2019 - 20:54
Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Італії
Фото: (twitter.com/Olympics)

На право провести змагання претендувала також Швеція

Зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2026 року пройдуть у двох містах Італії - Мілані і Кортині-д'Ампеццо. Про це повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Також на проведення змагань претендувала спільна заявка Стокгольма і Оре. В результаті Італія виграла у Швеції в голосуванні, що пройшло на 134 сесії МОК у швейцарській Лозанні, з результатом 47-34 і один утримався.

Зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року Паралімпійські - з 6 по 15 березня.

Попереднього разу Італія проводила зимові Олімпійські ігри у 2006 році, тоді вони пройшли в Турині. У 1956 році ще одна зимова Олімпіада відбулася саме в Кортині д'Ампеццо.

Крім того, в 1960 році в Римі відбулися літні Олімпійські ігри.

Нагадаємо, МОК відхилив заявку Туреччини на проведення Олімпійських ігор-2026.

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