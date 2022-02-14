Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 15 лютого

На старт вийдуть 8 представників України. Вони змагатимуться у біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фрістайлі.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

У біатлоні заплановані командні змагання. Збірна України в складі Богдана Цимбала, Артема Прими, Антона Дудченка та Дмитра Підручного візьме участь в естафеті 4х7,5 км. Початок перенесли на 08:30.

Перша частина змагань у лижному двоборстві розпочнеться о 09:00. Спершу Дмитро Мазурчук і компанія матимуть пробний етап у стрибках з трампліна, а після його завершення – змагальний. Натомість о 12:30 візьме старт лижна гонка.

У фігурному катанні змагатимуться жінки. У короткій програмі, починаючи з 12:00, виступить і українка Анастасія Шаботова.

Нарешті в 13:00 на старт у фрістайлі вийдуть чоловіки. Україна в змаганнях з акробатики матиме двох представників – чинного олімпійського чемпіона Олександра Абраменка та Дмитра Котовського.