К зиме готово 550 единиц техники, коммунальные службы обеспечены всем необходимым, - Кличко

"Мы заранее начали подготовку к зимнему периоду. "Киевавтодор" вместе с дорожно-эксплуатационными управлениями уже имеют все необходимое. Подготовили снегоуборочную технику. Это около 550 единиц – снегоуборочные машины, грузовики, бульдозеры. Также в запасе – около 30 тысяч тонн технической соли, около 5 тысяч тонн пескосоляной смеси, 40 тысяч тонн песка", – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что сейчас завершаются работы по текущим ремонтам дорожной сети, и много техники задействовано именно на них. Это и самосвалы, и экскаваторы, и погрузчики, техника малой механизации, тракторы.

Также, по словам Кличко, сформировано около 50 бригад для ручной уборки остановок, подземных переходов, пешеходных переходов, тротуаров. Для них также закупили необходимый инвентарь.

Ранее сообщалось, что в Киеве к теплу подключили почти все жилые дома, которые обслуживают коммунальные организации, и 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных, которые подключают по индивидуальным заявкам их руководителей.