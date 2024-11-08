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К зиме готово 550 единиц техники, коммунальные службы обеспечены всем необходимым, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Киев подготовил к зимнему периоду 550 единиц снегоуборочной техники, а также приготовил более 70 тонн соли и песка.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Киев".

"Мы заранее начали подготовку к зимнему периоду. "Киевавтодор" вместе с дорожно-эксплуатационными управлениями уже имеют все необходимое. Подготовили снегоуборочную технику. Это около 550 единиц – снегоуборочные машины, грузовики, бульдозеры. Также в запасе – около 30 тысяч тонн технической соли, около 5 тысяч тонн пескосоляной смеси, 40 тысяч тонн песка", – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что сейчас завершаются работы по текущим ремонтам дорожной сети, и много техники задействовано именно на них. Это и самосвалы, и экскаваторы, и погрузчики, техника малой механизации, тракторы.

Также, по словам Кличко, сформировано около 50 бригад для ручной уборки остановок, подземных переходов, пешеходных переходов, тротуаров. Для них также закупили необходимый инвентарь.

Ранее сообщалось, что в Киеве к теплу подключили почти все жилые дома, которые обслуживают коммунальные организации, и 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД и ведомственных, которые подключают по индивидуальным заявкам их руководителей.

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КиевВиталий Кличко