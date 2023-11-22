Зима релизов от Qmall: криптобиржа создает максимум возможностей с криптой

Осень 2023 стала периодом надежд и ожиданий для трейдеров, инвесторов и тех, кто когда-то хоть что-то слышал о криптовалютах.

Главная монета, Bitcoin, выросла с января больше, чем в 2 раза: с $16 500 до $36 000. За ней потянулись и другие токены. А индекс страха и жадности обновил рекорды 2023 года и превысил 70 пунктов. Это много.

На фоне положительных изменений и усиления динамики рынка, криптобиржа Qmall анонсировала целый ряд новых релизов. Это соответствует росту интереса к крипте и активности рынка и должно дать пользователям новые возможности с виртуальными активами. Команда биржи создает инфраструктуру которая расширит возможности владельцев крипты и будет способствовать ее использованию в реальном мире.

Криптобиржа Qmall готовится к зимнему булрану и презентует новые продукты

2 года работы, успешный Airdrop на 20 000 000 токенов, лицензия в ЕС, рынки Украины, Польши и Казахстана и 400 000 активных пользователей с ТОП амбассадорами. Всё это о бирже Qmall. И сейчас команда проекта готовится запускать ещё больше новых продуктов. Зачем?

Одна из целей Qmall — сделать крипту доступной для широкой аудитории. Поэтому в 2023 году биржа запустила образовательный курс для всех желающих. А прямо сейчас у них проходит обучение и стажировка для Business Development менеджеров. Таким образом учредители наверняка ищут талантливых людей, которые затем получат трудоустройство и будут развивать проект. И это позитивный сигнал для того, чтобы следить за токеном QMALL.

"Мы делаем максимум, чтобы сделать крипту доступной и, главное, понятной каждому. И на фоне прогнозов о росте криптовалютного рынка, сейчас настало время внедрять новые решения, которые позволят вывести биржу на качественно более высокий уровень", — комментирует нововведения СЕО Qmall Игорь Галета.

Инфраструктура Qmall: есть ли фундамент для роста?

У биржи есть криптотерминалы в разных городах Украины. А в планах — создать сеть из 5000 точек пополнения счёта по всей территории ЕС. Желание охватить максимально широкую целевую аудиторию, чтобы пользоваться сервисами биржи можно было повсеместно — главный мотиватор развития этого проекта. Так как за счёт терминалов оборот токена однозначно будет расти, ибо терминалы будут продаваться за токен QMALL и USDT, и подобные аппараты, установленные в торговых центрах и других проходных местах, привлекают внимание и работают, как реклама.



Следующий шаг — криптокарты. С ними пользователи смогут оплачивать товары и услуги так, как это привыкли делать банковским пластиком. Преимущество решения — никаких границ, двойных конвертаций и минимальная комиссия. Это также будет увеличивать оборот токена и спрос на него за счёт реального продукта, а не спекуляции на фоне новостей или заявлений, как это происходит с некоторыми активами.

Заключая партнёрства с другими проектами (платформа по токенизации бокса Ready to Fight) и представителями бизнеса (сеть заправочных станций WOG), Qmall также создаёт фундамент для увеличения оборота токена, а значит, роста стоимости своего актива. Что касается WOG, уже скоро пользователи биржи смогут заправляться на АЗС сети, оплачивая топливо с баланса своего кошелька через приложение биржи, получая при этом скидку до 5 грн или до 7% на каждый литр.

Ещё одно нововведение — запуск ежемесячной подписки, которая откроет клиентам доступ к стейкингу с повышенной доходностью (36%), скидкам на топливо, комиссии 0.1% по спотовой торговле, образовательному курсу, бесплатному оформлению криптовалютной карты и круглосуточному консьерж-сервису.

Подводим итоги

В ближайшие годы криптовалюта станет инструментом не только для профессионалов, но и для сотен миллионов людей по всему миру. Понимая это, Qmall делает всё, чтобы привлечь именно рядовых пользователей и научить людей обращаться с цифровыми активами.



Учитывая развитие экосистемы Qmall, общий стремительный рост криптовалют способен стать драйвером для спроса на токен и услуги биржи. И приближающаяся зима — идеальное время, чтобы снова погрузиться в крипту, как с точки зрения динамики рынка, так и с точки зрения возможностей современного мира, которые открываются перед широкой аудиторией.