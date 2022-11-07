Зима во время войны. Как не замерзнуть дома без отопления

Украинские власти полагают, что российские войска продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры. Поэтому под угрозой не только энергетика и водоснабжение, но и централизованные системы отопления.
РБК-Украина собрало рекомендации, как подготовиться к худшему сценарию и что делать при отсутствии отопления.
Министерство развития общин и территорий Украины рекомендует провести профилактику металлопластиковых окон, уплотнить окна и двери. На случай чрезвычайной ситуации следует подготовить одну комнату, которая будет обогреваться.
Желательно убрать шторы от батарей, отодвинуть мебель и снять декоративные панели. На стену за батареей можно наклеить теплоотражающий экран, например, из фольгированного материала.
В частном доме рекомендуется установить дополнительные источники тепла таких, как твердотопливные котлы, чтобы обогревать дом дровами или специальными брикетами. При наличии печного отопления следует подготовить его к отопительному сезону.
Что касается квартир, то при наличии индивидуального отопления нужно провести техническое обслуживание котла.
Фото: как подготовиться к холодам (facebook.com/MinregionUkraine)
Также советуют запастить твердым топливом, электрогенератором и топливом для него. Проверить состояние теплого пола, обогревателей и кондиционера (нужно выяснить, может ли он обогревать помещение и при каких температурах).
В таких случаях рекомендуется выбрать комнату для обогрева и обустроить в ней спальное место. Поскольку больше всего тепла уходит через окна, следует плотно закрыть их шторами, жалюзи или роллетами. Отметим, комната должна быть сухой. Убрать лишнюю влажность можно с помощью силикагеля. Таким образом, он впитает влагу, а чем меньше частиц воды будет в воздухе, тем будет теплее.
Фото: что делать, если нет отопления (facebook.com/MinregionUkraine)
Далее следует включить дополнительный источник тепла, но не более одного обогревателя, чтобы не спровоцировать аварию в сетях. Если на улице выше 0 градусов, для обогрева можно использовать кондиционер.
Кроме того, советуют пить и есть горячее, беречь тепло от переохлаждения. На всякий случай выясните, где находится ближайший пункт обогрева. Заранее договоритесь с родственниками и знакомыми о совместных действиях, если в вашем жилье слишком холодно.
В условиях постоянной угрозы отключения бытовых коммуникаций следует заранее подготовить следующие запасы из расчета на трое суток:
Отметим, в Министерстве внутренних дел подготовили видеоинструкцию о том, как действовать если долго нет тепла и света в отопительный период.
Категорически запрещено при длительном отсутствии отопления:
В первую очередь, на ум приходят генераторы, с помощью которого можно запитать электрический обогреватель. Однако из-за выхлопных газов их нельзя устанавливать в квартире, кладовке или не лестничной кнопке. Единственный вариант - балкон, при условии, что соседи не против.
В Украине есть примеры отопления газовыми котлами, но для этого необходим отдельный вентиляционный канал, который закладывается при строительстве дома. Такие системы имеют повышенную степень опасности, в том числе из-за угрозы отравления угарным газом.
Что касается "буржуек", то использовать их в квартире запрещено, поскольку нужно обеспечить отвод дыма. Кроме того, такие печи греют, пока горят дрова, после чего быстро остывают.
Обогреватель из свечи
Для того, чтобы изготовить такой обогреватель понадобятся два керамических цветочных горшка, тарелка, несколько гаек, длинный болт. Детальная инструкция приведена в видео.
Обогреватель из жестяной банки
Для этого понадобятся жестяная банка, линейка, маркер, шило, нож, бумага и спирт. Сначала нужно отметить полоску на банке, отступив от верха на треть. Затем обмотать бумагой по краю отметку, закрепить бумажную полоску скотчем и шилом проколоть отверстия по полосе.
После этого нужно залить в банку спирт, закрыть ее крышкой, встряхнуть и поджечь.
Грелки из пластиковых бутылок
Если есть возможность нагреть воду, то можно наполнить пластиковые бутылки горячей водой и расставить их по комнате и в кровати.
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