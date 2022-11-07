Зима во время войны. Как не замерзнуть дома без отопления

Подготовка к холодам

Министерство развития общин и территорий Украины рекомендует провести профилактику металлопластиковых окон, уплотнить окна и двери. На случай чрезвычайной ситуации следует подготовить одну комнату, которая будет обогреваться.

Желательно убрать шторы от батарей, отодвинуть мебель и снять декоративные панели. На стену за батареей можно наклеить теплоотражающий экран, например, из фольгированного материала.

В частном доме рекомендуется установить дополнительные источники тепла таких, как твердотопливные котлы, чтобы обогревать дом дровами или специальными брикетами. При наличии печного отопления следует подготовить его к отопительному сезону.

Что касается квартир, то при наличии индивидуального отопления нужно провести техническое обслуживание котла.

Фото: как подготовиться к холодам (facebook.com/MinregionUkraine)

Также советуют запастить твердым топливом, электрогенератором и топливом для него. Проверить состояние теплого пола, обогревателей и кондиционера (нужно выяснить, может ли он обогревать помещение и при каких температурах).

Что делать, если нет отопления?

В таких случаях рекомендуется выбрать комнату для обогрева и обустроить в ней спальное место. Поскольку больше всего тепла уходит через окна, следует плотно закрыть их шторами, жалюзи или роллетами. Отметим, комната должна быть сухой. Убрать лишнюю влажность можно с помощью силикагеля. Таким образом, он впитает влагу, а чем меньше частиц воды будет в воздухе, тем будет теплее.

Фото: что делать, если нет отопления (facebook.com/MinregionUkraine)

Далее следует включить дополнительный источник тепла, но не более одного обогревателя, чтобы не спровоцировать аварию в сетях. Если на улице выше 0 градусов, для обогрева можно использовать кондиционер.

Кроме того, советуют пить и есть горячее, беречь тепло от переохлаждения. На всякий случай выясните, где находится ближайший пункт обогрева. Заранее договоритесь с родственниками и знакомыми о совместных действиях, если в вашем жилье слишком холодно.

В условиях постоянной угрозы отключения бытовых коммуникаций следует заранее подготовить следующие запасы из расчета на трое суток:

вода (питьевая и теническая)

фонарик

свечки

готовая еда

повербанк

аптечка

огнетушитель

Отметим, в Министерстве внутренних дел подготовили видеоинструкцию о том, как действовать если долго нет тепла и света в отопительный период.

Чего нельзя делать

Категорически запрещено при длительном отсутствии отопления:

греться от газовой плиты или зажженных конфорок;

использовать в квартирах "буржуйки", газовые баллоны, дизельные и бензиновые генераторы;

включать больше одного электрического обогревателя;

злоупотреблять спиртными напитками.

Можно ли чем-нибудь заменить отопление в квартире?

В первую очередь, на ум приходят генераторы, с помощью которого можно запитать электрический обогреватель. Однако из-за выхлопных газов их нельзя устанавливать в квартире, кладовке или не лестничной кнопке. Единственный вариант - балкон, при условии, что соседи не против.

В Украине есть примеры отопления газовыми котлами, но для этого необходим отдельный вентиляционный канал, который закладывается при строительстве дома. Такие системы имеют повышенную степень опасности, в том числе из-за угрозы отравления угарным газом.

Что касается "буржуек", то использовать их в квартире запрещено, поскольку нужно обеспечить отвод дыма. Кроме того, такие печи греют, пока горят дрова, после чего быстро остывают.

Греемся в квартире. Самые доступные способы

Обогреватель из свечи

Для того, чтобы изготовить такой обогреватель понадобятся два керамических цветочных горшка, тарелка, несколько гаек, длинный болт. Детальная инструкция приведена в видео.

Обогреватель из жестяной банки

Для этого понадобятся жестяная банка, линейка, маркер, шило, нож, бумага и спирт. Сначала нужно отметить полоску на банке, отступив от верха на треть. Затем обмотать бумагой по краю отметку, закрепить бумажную полоску скотчем и шилом проколоть отверстия по полосе.

После этого нужно залить в банку спирт, закрыть ее крышкой, встряхнуть и поджечь.

Грелки из пластиковых бутылок

Если есть возможность нагреть воду, то можно наполнить пластиковые бутылки горячей водой и расставить их по комнате и в кровати.