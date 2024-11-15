Зима и некачественное горючее: почему это сочетание особенно опасно

Критерии качества горючего для автомобилей изменяются вместе с двигателями. С одной стороны, в наше время вряд ли можно найти в бензине или дизтопливом мусоре и механические примеси, современные моторы боятся других топливных нюансов – а именно, отклонений от нормы на химическом уровне. Хотя разного рода физические примеси им так же не рекомендуются. При том, что именно в холодную погоду риск столкнуться с ними наибольший.

Зимние сюрпризы от бензина

Низкое октановое число, высокое содержание антидетонационных присадок-ферроценов, чрезмерные дозы серы и ароматики не полезны для бензина не только зимой, но и летом. А вот присутствие в бензине воды – проблема в первую очередь зимняя. Влага вредит форсункам (инжекторам) топливной системы, а в морозы может замерзнуть у бензонасоса в баке или в бензопроводах. Таким образом, двигатель может остановиться вдали от дома, оставшись без горючего. И даже после эвакуации в населенный пункт убрать лед из системы будет не так-то просто.

При этом учтите, что вода чаще всего попадает в емкости с бензином именно в холодное время, когда случаются перепады температур и в цистерне может выпасть конденсат. Ответственные производители нефтепродуктов и добросовестные поставщики с этим явлением умеют бороться, но предприятия, не дорожающие своим именем, допускают подобные включения.

Осень, зима и летний "дизель"

Современные дизельные моторы особенно чувствительны к качеству горючего, и зимой они имеют дополнительные риски. Специфические проблемы есть даже осенью, когда не все АЗС перешли в зимний режим работы.

Топливная система дизелей типа Common Rail с электронным управлением отличается высоким давлением впрыска – вплоть до 1800–2200 бар. А ее топливные инжекторы, то есть форсунки, имеют такое уязвимое место как отверстия распылителей с очень малым диаметром – порядка 0,1 – 0,2 мм. Оба обстоятельства предъявляют высокие требования к чистоте горючего.

Вдобавок большинство распространенных сегодня в Украине дизельных машин созданы под экологические стандарты Евро-5 и Евро-6. Из-за чего они имеют системы очистки выхлопных газов, уязвимы не только к контрафактным смесям, но и просто к топливу стандарта Евро-3, в котором вредны для катализаторов вещества.

Наконец, нынешние дизели зимой не переваривают горючее пожилого типа с высоким содержанием парафинов. Собственно, этот густой кисель не перетравливали и их примитивные предки в прошлом веке, а в нынешних системах фильтры более строги – и забиваются парафином они еще быстрее.

Другие зимние капризы моторов с Common Rail – в особенностях процессов образования топливной смеси в цилиндрах, из-за чего для них важна невысокая вязкость топлива. Поскольку летнее ДП в морозы не может быть редким, мотор на нем не может работать нормально. А случись некондиционное горючее с низким цетановым числом, современный высокоэффективный CR-дизель в мороз может просто не запуститься.

Если коротко

Зимой водителю однозначно нужно повысить свои требования к качеству горючего – оснований ведь для отклонений от стандартов в холодное время больше. И если в тёплый сезон вы иногда позволяете себе заправку на АЗС с неподтвержденной репутацией, то осенью-зимой лучше посещать только проверенные заправки или заправочные комплексы уважаемых брендовых сетей.