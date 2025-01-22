Зима и антифриз для авто: главные мифы

Первое, что мы делаем с антифризом неправильно - не заменяем его раз в три-пять лет, как требует производитель, а ждем случая типа большого ремонта, протечки через порванный шланг или пробитый радиатор. Между тем, старая или неправильно подобранная охлаждающая жидкость может вывести из строя весь двигатель. Выбрать охлаждающую жидкость для замены или долива будет проще, если вы прислушаетесь к советам профессионалов, которые консультировали наших авторов.

Первый миф: Красный антифриз - самый лучший. На самом деле, цвет - это только краситель, добавленный в антифриз. Жидкость с такими же свойствами может иметь любой другой цвет. Вероятно, миф о чрезвычайных свойствах красного антифриза родился в начале 2000-х вместе с фирменной жидкостью от Volkswagen, которую компания маркирует G12. Не удивительно, что в красном цвете сегодня можно купить и жидкости низшего класса, а то и откровенные подделки.

Второй миф. Дешевый антифриз опасен тем, что быстрее замерзнет. Иногда это правда, но настоящая угроза в другом. Из-за замены этиленгликоля дешевым глицерином и спиртом и из-за экономии на эффективных присадках контрафактный антифриз становится причиной перегрева мотора. Но самое главное, что из-за него часто начинается критическая коррозия деталей двигателя, разрушается помпа, засоряются радиаторы, шланги и каналы системы охлаждения.

Третий миф. Часто "знатоки" утверждают, что антифризы одного цвета можно смешивать. Собственно, делать это никто не запрещает, полученная смесь от этого не превратится в воду, но... Производители автохимии не советуют смешивать охлаждающие жидкости разных марок, какого цвета они бы ни были. Риск в том, что итоговый микс может существенно потерять свои свойства, так как есть вероятность конфликта пакетов присадок, присутствующих в двух разных антифризах.

Четвертый миф. Все антифризы одинаковые, "из одной бочки": заправляй в двигатель какой тебе по карману. Отнюдь нет. Антифризы разных поколений и разных типов имеют разные пакеты защитных присадок; кроме того, в продаже достаточно подделок с глицерином или диэтиленгликолем вместо этиленгликоля в качестве основы. Да и на фоне просто дешевого высококачественный антифриз с пакетом присадок от известного производителя - скажем, BASF или Arteco - служит на год-два дольше, не теряя свойств и главное, не вызывая коррозии и других катастрофических проблем в моторе.

Пятый миф. В любую машину независимо от бренда можно лить первый попавшийся качественный антифриз. Это не так. Автопроизводители назначают своим детищам охлаждающую жидкость определенной рецептуры. И главное отличие - в принципе работы присадок-ингибиторов, которые защищают двигатель от коррозии. Они базируются либо на минеральных веществах (фосфатах, нитратах, боратах, силикатах), либо на органике - карбоксилатах. Применение антифриза "чужой" рецептуры очень не желательно, ведь такая защита не будет работать как следует, и более того, будет нарушен теплообмен в системе из-за образования пленок и налетов на внутренних поверхностях двигателя. Скажем, если у корейских машин ингибиторы обычно базируются на фосфатах, то у многих немецких - на силикатах, а фосфаты под запретом. В свою очередь японские и корейские марки плохо переносят антифризы с нитратами.

Вкратце

Важный момент при выборе антифриза - опирайтесь на рекомендации производителя. Ведь в магазине вам могут посоветовать либо то, что есть в наличии, либо "самый лучший красный", либо то, что "покупают все и не жалуются". Разбираясь с маркой и типом охлаждающей жидкости, выясните также перечень допустимых заменителей, потому что нельзя гарантировать, что нужный тип окажется в ближайших к вам магазинах. К вопросу можно подойти с противоположной стороны: ищите в каталогах производителей автохимии сорт антифриза, который имеет официальный допуск (одобрение) от производителя вашего авто, учитывая при этом и поколение модели.