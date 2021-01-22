Зідан захворів коронавірусом

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан захворів на коронавірус. Тест фахівця на наявність інфекції дав позитивний результат.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Швидше за все в найближчих поєдинках він не зможе керувати командою на полі.
У наступному турі 23 січня "королівський клуб" зіграє проти "Алавеса" в рамках чемпіонату Іспанії.
Нагадаємо, в останньому поєдинку мадридський клуб сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії на стадії 1/16 фіналу, програвши "Алькояно", який виступає в третьому дивізіоні.
Після цієї поразки іспанські ЗМІ знову порушили питання про відставку наставника. Проте наголошується, що провал в Кубку Іспанії не вплинув на настрій керівників клубу щодо Зідана.
Вони як і раніше хочуть дочекатися кінця сезону, щоб оцінювати результати команди за підсумками її виступу в головних турнірах - Примері і Лізі чемпіонів. Сам французький фахівець теж не має наміру подавати у відставку.