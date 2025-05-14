Со стильным дизайном: представлен бюджетный хэтчбек Tata Altroz с тремя двигателями

Хэтчбек Tata Altroz - это самая дорогая и престижная модель среди легковых авто компании Tata Motors. Индийский автопроизводитель после шести лет производства представил обновленную версию. Ежегодно Altroz находит по 50-70 тысяч покупателей на индийском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

С обновлением хэтчбека заменили практически все внешние панели кузова. Новые крылья и двери - с менее выраженным рельефом, черная секция стала заметно меньше, а ручки передних дверей теперь сделаны утопленными.

Простые версии получили галогеновые фары и раздельные задние фонари, но у дорогих вариантов - полностью светодиодная оптика. Габариты хэтчбека не изменились (3990 мм в длину), сохранена и практичная фишка - открывающиеся на 90 градусов двери.

Интерьер также масштабно переработан. Новая передняя панель называется Grand Prestigia, хотя большие экраны приборов и медиасистемы (по 10,25 дюйма каждый) получат лишь самые дорогие комплектации. У средних версий эти дисплеи семидюймовые, а в базе - стрелочные приборы и заглушка вместо музыки.

Важно, что шесть подушек безопасности и ESP есть даже в начальной комплектации, хотя за остальные опции надо доплачивать - это и люк, и система контроля слепых зон, и камеры кругового обзора. Впрочем, все это было и раньше.

Хэтчбек Tata Altroz построен на собственной платформе ALFA (Agile Light Flexible Advanced) со стойками McPherson спереди, полузависимой задней подвеской и передним приводом. На выбор доступны трехцилиндровый бензиновый двигатель на 1,2 л (88 л.с.), его газовая версия (74 л.с.), а также 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодизель (90 л.с.).

Все стандартные версии имеют пятиступенчатую механическую коробку передач. Для бензиновых машин с 2022 года за доплату доступен шестиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Модернизированные хэтчбеки Tata Altroz выйдут на рынок Индии летом. Цены пока не объявлены, но до обновления модель стоила от 7800 долларов.