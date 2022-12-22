Журналисты NYT назвали десятки российских десантников, которые убивали украинцев в Буче

Сообщается, что СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как российское десантное подразделение убило десятки человек на улице Яблонской в Буче в марте.

Отмечено, что оккупанты отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили в Россию или на российские телефонные номера.

Журналисты получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, совершенных из Бучанского региона в Россию в течение марта. У родственников погибших представители СМИ собирали их номера телефонов и проверяли, есть ли они в этой базе.

В результате оказалось, что российские солдаты регулярно использовали телефоны жертв для звонков в Россию, часто спустя всего несколько часов после их убийства.

Журналисты побеседовали с оккупантами и их родственниками. Двое из них подтвердили, что они были в 234-м полке, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, и служили в Буче.

Отмечено, что руководил операциями российского десантного подразделения в Буче командир 234 полка полковник Артем Городилов.

По данным СМИ, есть и другие доказательства, свидетельствующие о том, что совершали зверства в Буче российские десантники 234-го полка. Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.

Так, на одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.

В общей сложности журналисты идентифицировали 22 оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка. Также удалось идентифицировать тела 36 жертв россиян по улице Яблонской в Буче.

Журналисты подчеркивают, что не могут быть уверены, что именно эти люди убили тех или иных людей в Буче, однако о пребывании 234-го полка в Украине свидетельствуют и другие данные.

В частности, перед вторжением Городилов находился в Беларуси среди российских военных. Похожего на Городилова командира также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города у тел гражданских украинцев.

Как сообщается, после деоккупации Киевской области, когда зверства оккупантов в Буче стали очевидными, 8 апреля Городилова и других российских военных наградили орденами "Мужества".