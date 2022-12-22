Журналисты NYT назвали десятки российских десантников, которые убивали украинцев в Буче

Журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военных, которые убивали гражданских в Буче - речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Сообщается, что СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как российское десантное подразделение убило десятки человек на улице Яблонской в Буче в марте.
Отмечено, что оккупанты отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили в Россию или на российские телефонные номера.
Журналисты получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, совершенных из Бучанского региона в Россию в течение марта. У родственников погибших представители СМИ собирали их номера телефонов и проверяли, есть ли они в этой базе.
В результате оказалось, что российские солдаты регулярно использовали телефоны жертв для звонков в Россию, часто спустя всего несколько часов после их убийства.
Журналисты побеседовали с оккупантами и их родственниками. Двое из них подтвердили, что они были в 234-м полке, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, и служили в Буче.
Отмечено, что руководил операциями российского десантного подразделения в Буче командир 234 полка полковник Артем Городилов.
По данным СМИ, есть и другие доказательства, свидетельствующие о том, что совершали зверства в Буче российские десантники 234-го полка. Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.
Так, на одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.
В общей сложности журналисты идентифицировали 22 оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка. Также удалось идентифицировать тела 36 жертв россиян по улице Яблонской в Буче.
Журналисты подчеркивают, что не могут быть уверены, что именно эти люди убили тех или иных людей в Буче, однако о пребывании 234-го полка в Украине свидетельствуют и другие данные.
В частности, перед вторжением Городилов находился в Беларуси среди российских военных. Похожего на Городилова командира также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города у тел гражданских украинцев.
Как сообщается, после деоккупации Киевской области, когда зверства оккупантов в Буче стали очевидными, 8 апреля Городилова и других российских военных наградили орденами "Мужества".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности. Он публично оправдывал вооруженную агрессию России, а также отрицал военные преступления оккупантов против украинцев в Буче.
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