Журналістам 22 видань заборонили відвідувати Ради

Комітет Верховної ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. У їх числі журналісти "Слідства.Інфо".

Про це повідомляється на сайті комітету.

Згідно з протоколом засідання комітету парламенту з питань свободи слова від 20 жовтня, відвідувати Ради заборонили журналістам 22 ЗМІ. Рішення ухвалили за зверненням керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк.

"На сьогоднішній день в парламенті акредитовано 2934 людини від 512 ЗМІ. Оскільки процедура реєстрації ЗМІ дуже проста, то людей акредитується просто безліч, вони валом йдуть. Ми здійснюємо раз на рік перевірку і деяким ЗМІ надсилаємо листи з проханням надати матеріали про роботу парламенту. На запит до 22 ЗМІ відповіли тільки 3, а інші не надали", - розповіла Кармелюк.

Вона попросила комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які висвітлюють діяльність Верховної ради. За її словами, мова йде про 22 ЗМІ та близько сотню кореспондентів.

Фото: протокол засідання комітету (komsvobslova.rada.gov.ua)

Кармелюк заявляє, що "це не обмеження журналістів", мовляв, якщо вони доведуть, що висвітлюють роботу парламенту, то їм можуть відновити акредитацію.

У цьому списку також виявилося видання "Слідство.Інфо". За словами його керівника Ганни Бабинець, це є "наступом на свободу слова і тиск на незалежні медіа з боку державних органів".

Вона також заявила у Facebook, що це рішення комітету будуть оскаржувати та обов'язково повідомлять про це всім міжнародним організаціям.

Нагадаємо, раніше Верховна рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед народних депутатів.