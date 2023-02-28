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Журналист NBC съездил в оккупированный Крым. Украина выясняет обстоятельства, - МИД

Фото: представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

28 февраля американское издание NBC опубликовало репортаж, в котором их журналист посетил временно оккупированный Россией полуостров Крым. В МИД отметили, что это нарушение украинского законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Посещение временно оккупированного Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Николенко отметил, что компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах.

Напомним, недавно в украинской разведке рассказали о неизбежной деоккупации Крыма.

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