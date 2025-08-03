Желтые или зеленые? Стало известно, какие бананы самые полезные

В зависимости от степени спелости, бананы существенно отличаются по своему составу и влиянию на организм. Зеленые содержат больше клетчатки и более полезны для кишечника, а спелые имеют больше простых сахаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Почему зеленые бананы полезнее

Нутрициолог Моника Ауслендер рассказала, что банан не теряет клетчатку, но ее содержание меняется по мере созревания.

Резистентный крахмал - это тип пребиотической клетчатки, которая в основном содержится в таких продуктах, как зерновые, картофель, бананы и фасоль. Как следует из названия, эти крахмалы противостоят расщеплению в пищеварительном тракте. Это позволяет им оставаться целыми, пока они не достигнут толстого кишечника, где они необходимы, как топливо для полезных бактерий.

Исследования показывают, что потребление резистентного крахмала может играть определенную роль в уменьшении воспаления в организме в целом. Это может быть полезным при различных хронических заболеваниях, включая сердечно-сосудистые, жировую болезнь печени, диабет 2 типа, ожирение и метаболический синдром.

Зеленые бананы медленнее повышают уровень глюкозы в крови, поэтому они предпочтительны для людей с предиабетом или диабетом 2 типа.

Что происходит, когда бананы созревают

По мере созревания банана структура его углеводов разрушается из пребиотических волокон и пектина в сахар. Например, полностью зеленый банан содержит более 3 г клетчатки, тогда как перезрелый менее 2 г.

Количество общего количества углеводов в банане остается неизменным, независимо от степени его спелости. Значение других питательных веществ, таких как калий, витамин С, белок и жир, остается неизменным на любой стадии спелости.

Однако во время спелости изменяется коэффициент сытости. Это означает, что употребление спелого банана по сравнению с употреблением более зеленого может иметь разное влияние.

Суперспелый банан идеально подходит для выпечки. Но все же лучше всего использовать недозрелые бананы, чтобы получить больше пребиотической клетчатки, которая обладает эффектом насыщения, благодаря которому вы дольше чувствуете сытость.

Как добавить больше бананов в рацион

Вот несколько простых способов включить неспелые бананы в свой ежедневный рацион:

нарезанный банан с йогуртом и ореховой пастой - кремовая текстура йогурта и ореховой пасты уравновешивает твердость зеленого банана

смешанный в смузи - добавьте небольшой кусочек зеленого банана в смузи для получения клетчатки

- добавьте небольшой кусочек зеленого банана в смузи для получения клетчатки на тосте, посыпанном корицей - щепотка корицы или капля меда помогает укротить не сладковатый вкус банана