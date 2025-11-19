ua en ru
Жесткие графики по всей Украине. Как завтра будут отключать свет (список регионов)

Киев, Среда 19 ноября 2025 22:30
UA EN RU
Жесткие графики по всей Украине. Как завтра будут отключать свет (список регионов) Фото: по всей стране завтра будут графики отключения света (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

В результате крайней массированной российской атаки на энергообъекты по всей Украине на 20 ноября вводятся графики отключения света.

РБК-Украина рассказывает о ситуации со светом на завтра в регионах.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как объяснили в компании, 20 ноября будут графики по всей Украине из-за последствий сегодняшней и предыдущих массированных атак на энергетику.

Графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 23:59 - от 2,5 до 4 очередей

Графики ограничения мощности:

  • с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей

При этом время и объем ограничений могут измениться. Украинцев просят следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго конкретного региона.

Киев

Завтра свет в столице будут отключать до четырех раз за день. А согласно графикам, с 13:30 до 14:00 в Киеве вообще может не быть света.

Фото: графики отключения света в Киеве на 20 ноября (t.me/dtek_ua)

Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Фото: графики отключения света в Киевской области на 20 ноября (t.me/dtek_ua)

Отметим, жители Киевской области могут узнать график:

Днепропетровская область

У абонентов компании ЦЭК завтра свет будут отключать ориентировочно так:

  • 1.1 очередь: с 03:30 до 07:00; с 10:30 до 14:00; с 21:00 до 24:00
  • 1.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 11:00 до 17:30; с 21:00 до 24:00
  • 2.1 очередь: с 03:30 до 07:00; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00
  • 2.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00
  • 3.1 очередь: с 07:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00
  • 3.2 очередь: с 07:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00
  • 4.1 очередь: с 07:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00
  • 4.2 очередь: с 07:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00
  • 5.1 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:00: с 17:30 до 24:00
  • 5.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:00; с 17:30 до 24:00
  • 6.1 очередь: с 00:00 до 03:30; с 07:00 до 10:30; с 15:00 до 22:00
  • 6.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:00 до 14:00; с 17:30 до 22:00

График отключений для абонентов ДТЭК ниже.

Фото: графики отключения света в Днепропетровской области на 20 ноября (t.me/dtek_ua)

Проверить свою очередь можно по ссылке.

Одесская область

Завтра в Одесской области будут действовать такие графики.

Фото: графики отключения света в Одесской области на 20 ноября (t.me/dtek_ua)

Проверить свою очередь можно по ссылке.

Черкасская область

Графики почасовых отключений света на 20 ноября:

  • 1.1 06:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
  • 1.2 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
  • 2.1. 00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
  • 2.2 00:00-02:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-00:00;
  • 3.1 02:00-04:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;
  • 3.2 02:00-04:00, 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00;
  • 4.1 02:00-04:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00;
  • 4.2 04:00-06:00, 09:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00;
  • 5.1 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00;
  • 5.2 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
  • 6.1 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
  • 6.2 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00.

Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.

Запорожская область

Графики отключения света от "Запорожьеоблэнерго":

  • 1.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
  • 1.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00
  • 2.1: 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00
  • 2.2: 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00
  • 3.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
  • 3.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
  • 4.1: 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30
  • 4.2: 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
  • 5.1: 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 5.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
  • 6.1: 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
  • 6.2: 00:00 - 01:30, 07:30 - 12:00, 15:30 - 20:30

С графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.

Волынская область

В Волынской области свет будут выключать завтра так:

  • 1.1.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 18:00; 20:30 - 24:00
  • 1.2.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 20:00
  • 2.1.: 00:00 - 03:00; 06:00 - 10:00; 13:30 - 20:00
  • 2.2.: 00:00 - 03:00; 06:00 - 10:00; 13:30 - 20:30
  • 3.1.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
  • 3.2.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
  • 4.1.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
  • 4.2.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
  • 5.1.: 03:00 - 06:30; 08:00 - 13:30; 17:00 - 20:30
  • 5.2.: 06:30 - 13:30; 17:00 - 20:30
  • 6.1.: 06:30 - 13:30; 17:00-20:30
  • 6.2.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 13:30; 17:00-20:30

Оперативно с графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.

**

Отметим, по состоянию на 22:15 не были обнародованы графики на 20 ноября для Черкасской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и ряда других регионов Украины.

Однако узнать свой график можно на официальных страницах облэнерго, как только он там появится, по тому же принципу.

При подготовке текста использовались данные региональных операторов энергосетей Украины.

ДТЭК Укрэнерго Графики отключения света
