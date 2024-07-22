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"Жесткое, но сильное решение": Зеленский об отказе Байдена переизбираться

Понедельник 22 июля 2024 02:26
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"Жесткое, но сильное решение": Зеленский об отказе Байдена переизбираться Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ президента США Джо Байдена от переизбрания на президентский пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в соцсети Х (бывший Twitter).

В своем посте Зеленский написал, что Украина благодарна Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая, наряду с сильной и двухпартийной поддержкой в США, была и остается критически важной.

Украинский президент отметил, что за последние годы было принято много сильный решений, и они запомнятся как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на сложные времена.

"И мы уважаем сегодняшняя жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Байден поддерживал Украину в самый драматичный момент, помогал не допустить оккупации страны Путиным и "продолжал поддерживать нас на протяжении всей это ужасной войны".

В конце поста президент добавил, что текущая ситуация в Украине и во всей Европе не менее сложная, и "мы искренне надеемся", что продолжающееся сильное лидерство США не позволит российскому злу добиться успеха или заставить свою агрессию окупиться.

Что произошло

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден опубликовал заявление в соцсети Х, где сказал, что отказывается переизбираться на второй срок президента. Следующим постом он сообщил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по заявлению представителя Белого дома Эндрю Бейтса, Байден не уйдет с президентского поста до окончания своих полномочий, несмотря на призывы некоторых республиканцев.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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