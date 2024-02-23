RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жога, губернаторы РФ и министр обороны КНДР. Стало известно, кто попал в список санкций ЕС

Архивное фото: Артем Жога и Владимир Путин (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении ряда губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Европейского союза.

Оккупационные чиновники и коллаборанты

ЕС ввел санкции против:

  • председателя "парламента ДНР" Артема Жоги;
  • главы "правительства Херсонской области" Андрея Алексеенко, 
  • "министра труда и социальной политики" Аллы Бархатновой,
  • "министра промышленности" Семена Машкауцана; 
  • в.и.о. "министра здравоохранения области" Артыша Сата; "министра образования" Алексея Галченкова; 
  • "министра информационной политики" Евгения Брыкова; "министра образования, науки и молодежи Республики Крым" Валентины Лаврик; 
  • заместителя председателя крымского "Государственного совета" Владимира Бобкова; 
  • главы "администрации города Евпатория" Елены Демидовой;
  • "судьи Киевского районного суда" города Симферополя Ольги Кузнецовой.

Российские губернаторы

Под санкции попали:

  • губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Наталья Комарова;
  • губернатор Пензенской области Олег Мельниченко;
  • губернатор Рязанской области Павел Малков;
  • губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
  • губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Под ограничения попали чиновники из других стран

  • министр обороны КНДР Кан Сун Нам;
  • генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов; 
  • председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов;
  • член паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.

Новые санкции ЕС против России

21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России. 22 февраля посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Европейский союз 23 февраля примет 13 пакет санкций против России за ее войну в Украине.

Сегодня Европейский союз принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрымБеларусьСанкции против РоссииВойна в Украине