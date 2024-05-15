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Никаких поездок: Зеленский перенес международные мероприятия из-за ситуации на фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в Facebook.

"Мы благодарны партнерам за понимание", – написал он.

По его данным, Зеленский провел ежедневный селектор, прежде всего, по ситуации в Харьковской области и обеспечению Сил обороны Украины.

В частности, президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

"На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки - ГУР и СВР - видят все вероятные шаги противника", - написал Никифоров.

Пресс-секретарь добавил, что Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации.

Ситуация в Харьковской области и отмена поездок Зеленского

Ранее CNN Portugal сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский упразднил визит в Португалию и Испанию, который был запланирован на эту неделю. По данным издания, это произошло в связи со сложившейся в Украине серьезной внутренней ситуацией.

Напомним, в ночь на 10 мая российские войска начали наступление на севере Харьковской области и захватили около десяти населенных пунктов. В Минобороны подтвердили, что часть пехотных групп врага вошла в Волчанск.

 

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Владимир Зеленский