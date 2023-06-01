Никаких налогов не будет. Министр финансов объяснил ситуацию с волонтерами

"Хочу заверить, что никаких налогов с передаваемых ВСУ товаров уплачивать не нужно. Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований", - рассказал он.

Он еще раз подчеркнул, что те волонтеры, которые официально ведут свою деятельность для помощи армии, не платят никаких налогов.

По словам Марченко, завтра на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о включении дронов в постановление КМУ №112. Он обратился к правительству, чтобы все же удалось решить этот вопрос.

"Со стороны правительства будет определен уполномоченный представитель, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, которые постоянно возникают в волонтерской среде", - добавил министр.

Суть вопроса

Волонтер Люба Шипович заявила, что Минфин хочет, чтобы волонтеры платили налоги. В Facebook она привела следующий пример: в рамках проекта "Люті Пташки" волонтер Игорь Луценко собрал на свою карту Монобанка около 20 млн гривен. Банк, по ее словам, "тут же поспешил узнать, на что будут расходы, а налоговая заверила, что ждут уплату налогов".

"Налог со средств, за которые вы все донатившие уже заплатили налог на доход. А теперь эти средства стали считаться доходом Игоря. Хотя все 100% он перечислил на закупку дронов", - рассказала она.

Почему именно 19,5%

Часто волонтер собирает деньги на свою личную банковскую карту. Согласно предписаниям Налогового кодекса, эти средства считаются "другим доходом гражданина", и на всю сумму собранной волонтерской помощи налоговая служба может насчитать 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.