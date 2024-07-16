Никаких дискуссий об Украине без Украины: Мишель написал ответное письмо Орбану

Президент Европейского совета Шарль Мишель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, напомнив, что председательство в Раде не дает мандату действовать от имени ЕС. Он также подчеркнул, что позиция ЕС по поддержке Украины согласована единогласно и будет оставаться неизменной столько, сколько нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отметил Мишель, он принимает во внимание мнения и предложения венгерского премьера, однако напоминает ему, что позиция ЕС по отношению к Украине согласована консенсусом и подтверждена во время последнего саммита лидеров, состоявшегося в июне.

"Мы, ЕС, подтвердили нашу непреклонную приверженность поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо", - написал Мишель.

Он также обратил внимание на отсутствие мандата в Венгрии, на ротационной основе председательствующего в Совете ЕС, выступать от имени объединения на международной арене.

"Я четко заявил об этом еще до вашего визита в Москву, и впоследствии это было повторено высоким представителем Боррелем в его заявлении от 5 июля", - пишет президент Евросовета.

В то же время Мишель исключает утверждение Орбана относительно того, что ЕС проводил "провоенную политику", указывая, что ситуация выглядит наоборот: "Россия является агрессором, а Украина - жертвой, реализующей свое законное право на самооборону".

В письме Мишель обращает внимание, что ни одна дискуссия об Украине не может происходить без Украины.



"ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целями украинской Формулы мира. Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай. ", – подчеркнул он.

Председательство Венгрии в ЕС и "мирная миссия" Орбана

1 июля Венгрия под руководством пророссийского премьер-министра Виктора Орбана начала полугодовое председательство в Совете ЕС. Вскоре Орбан отправился с "миротворческой миссией" в несколько стран.

2 июля он посетил Киев, призвав президента Зеленского прекратить огонь и сесть за стол переговоров. 5 июля Орбан встретился с президентом Путиным в Москве, а затем отправился в Китай.

Поездки Орбана вызвали резкую критику со стороны руководства ЕС, поскольку не были согласованы с Брюсселем, и у него не было полномочий действовать от имени всего блока.

В ответ на действия Орбана шесть стран ЕС заявили о намерении бойкотировать заседание Совета во время венгерского председательства. Министры иностранных дел ЕС также планируют проигнорировать саммит в Будапеште, запланированный на август.

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