Ни одна страна сейчас не способна покрыть потребности Украины в боеприпасах, - Камышин

"И даже если все страны свободного мира объединятся - возможностей это покрыть не хватит", - отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Он также подчеркнул, что именно по этой причине Украина, невзирая на наращивание собственного производства, все еще опирается на поставки снарядов от стран-партнеров.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн. снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

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