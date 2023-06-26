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Ни один политик не возьмется сейчас отстаивать права российского меньшинства, - Стефанишина

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Понедельник 26 июня 2023 17:11
Ни один политик не возьмется сейчас отстаивать права российского меньшинства, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Вряд ли сейчас найдется политический лидер, который будет готов отстаивать права российского национального меньшинства, которого, по сути, не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину в интервью РБК-Украина.

Отметим, что недавно Венецианская комиссия опубликовала рекомендации по закону Украины о нацменьшинствах. При этом Стефанишина подчеркнула, что выводы носят рекомендательный характер.

"И в принципе мы не какие-то зверьки в цирке, с которыми занимаются дрессурой: нам дают команды, мы их выполняем. Мы большая европейская страна, которая глубоко осознает, что делает", - сказала она.

Стефанишин отметила, что каждая рекомендация будет обсуждаться. Она добавила, что Еврокомиссия сейчас концентрируется в основном на нашей государственной программе защиты нацменьшинств в целом, а также на образовательном и недискриминационном процессе. По ее словам, в этом контексте очень хорошо налажено взаимодействие и коммуникации.

"Это сложные вопросы, но я думаю, что ни один политический лидер не возьмет на себя сейчас ответственность отстаивать права российского национального меньшинства, которого де-факто и де-юре не существует", - добавила она.

При этом Стефанишина отметила, что некоторые рекомендации Венецианской комиссии важны для Украины.

"Они важны для того, чтобы избежать спекуляций, когда будут обсуждения внутри, на уровне государств-членов ЕС, когда некоторые государства могут начать спекулировать. Нам важно по каждой из рекомендаций иметь четкую коммуникацию, позицию и ограничиваться этим блоком", - добавила она.

Венецианская комиссия опубликовала рекомендации по закону о нацменьшинствах

В декабре 2022 года Верховная рада приняла "О национальных меньшинствах Украины", который, в частности, закрепляет права, свободы и обязанности нацменьшинств.

13 июня 2023 года Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть ряд положений закона. В частности, Украине рекомендовали восстановить "привилегированный статус" русского языка по окончании войны с Россией.

Также там содержатся другие рекомендации по использованию языков нацменьшинств и издательства книг, права на проведение мероприятий на языках нацменьшинств без обязательства обеспечивать их украинский перевод.

При этом, как заявляла Стефанишина, в Украине даже нет организованного российского нацменьшинства.

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Ольга Стефанишина Венецианская комиссия
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