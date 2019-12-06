ЖК PODIL PLAZA & RESIDENCE: життя, комфортне середовище та бізнес в одному житловому комплексі

Купити квартиру на Подолі перед Новим роком можна з великою знижкою

На вулиці кінець листопада, а в місті вже кипить передноворічна метушня! Кожен хоче увійти в 2020 рік з якісними змінами в житті, досягти мрії та всі поставлені цілі. Одне з головних прагнень сучасної людини: життя в комфорті та затишку. Житловий комплекс бізнес-класу «PODIL PLAZA & RESIDENCE» - це найвищий рівень комфорту і безпеки, необхідний тим, хто піклується про себе і свою сім'ю. І перед Новим роком житловий комплекс не тільки порадує теплими різдвяними сюрпризами але і додатково подарує 1 квадратний метр житла! Цей об'єкт створений спеціально для тих, хто цінує комфорт, естетику і красу життя. Прокидатися і пити каву з видами на Поділ і Андріївську церкву, гуляти старовинними вуличками Києва, відчуваючи всю велич міста, милуватися пам'ятками історії та архітектури і ще сильніше закохуватися в столицю. Призначати бізнес-зустрічі в затишних кафе, займатися спортом в залі з панорамними вікнами, не поспішаючи здійснювати покупки в комфортному торговому центрі і всюди встигати - це все реально в ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE».

Комплекс розташований неподалік від метро «Контрактова площа», завдяки чому можна встигнути в будь-яку точку міста навіть в годину-пік! Це багатолюдний район столиці, але територія житлового комплексу знаходиться під охороною і оснащена системами відеоспостереження. Сучасні дитячі та спортивні майданчики, місця для прогулянок і відпочинку - тут кожен відчує себе затишно і спокійно. Дизайн житлового комплексу вдало вписується в архітектуру старого Подолу і доповнює цей старовинний міський пейзаж!

Зараз, коли йде активна підготовка до новорічних свят, квартира в серці Подолу може стати відмінним подарунком для себе і сім'ї. Це той самий район столиці, де завжди відчувається святковий настрій і панує особлива атмосфера. Внутрішнє оздоблення комплексу виконано з дорогих матеріалів вищої якості і підкреслює статус власника. Ця та нерухомість, якою пишатимуться ваші діти, а бізнес-партнери відчувати легку нотку заздрості, адже комерційна нерухомість в «PODIL PLAZA & RESIDENCE» - це гарантія стабільного клієнтського потоку і бездоганна репутація вашого бізнесу.

Забудовник - девелоперська компанія «STATUS GROUP» будує нерухомість за останніми європейськими трендам з 2005 року. Пріоритетом для компанії є висока якість будівельних робіт, комфорт для мешканців і клієнтоорієнтований підхід у бізнесі. Індивідуальний підхід кожному гарантований в будь-якому житловому комплексі компанії-забудовника. Від індивідуальних знижок до дизайн-проекту, або продажу готових квартир з обробкою - тут цінують час і уважно ставляться до побажань людей. До речі, зараз можна вибрати і забронювати квартиру за допомогою онлайн-сервісу на сайті житлового комплексу, не відволікаючись від справ, і не витрачати час на розмови!