В ЖК "Озерний гай Гатне" завершені роботи з будівництва каналізації

У січні були завершені роботи з будівництва та введення в експлуатацію каналізації, яка поєднала будинки житлового комплексу "Озерний гай Гатне" , що зводить компанія "Інтергал-Буд", з каналізаційними мережами Києва.

Загальна протяжність комунікацій, які проклали спеціально, аби підключити будинки комплексу до столичних інженерних мереж, склала 3 км. Наразі система пройшла перевірку та успішно функціонує.

Будівництво каналізації стало ще одним кроком до розбудови повноцінної інфраструктури, яка дозволить мешканцям передмістя користуватись усіма перевагами столичного життя. Влаштування інженерних комунікацій на об’єкті проводиться на рівні міської забудови. Окрім каналізації планується підключення комплексу до київської мережі централізованого водопостачання.

"Комплекс "Озерний гай Гатне" - це дуже масштабний та амбітний проєкт. Його мешканці мають унікальні переваги. З одного боку затишок та спокій передмістя, невисотна забудова, велика прибудинкова територія, оточена озерами та зеленими насадженнями з відповідною рекреаційною інфраструктурою, з іншого - можливість користуватись інженерними мережами Києва, комерційні та соціальні об’єкти, які роблять проживання у комплексі справді комфортним", - зауважила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Зазначимо, що у вересні 2021 року на території ЖК запрацював дитячий освітній заклад, а у листопаді стало відомо, що інфраструктура комплексу "Озерний гай Гатне" поповниться важливим торговельним об’єктом, свою роботу розпочне супермаркет відомої мережі NOVUS.