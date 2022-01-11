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Не життєздатна стратегія. У ВООЗ закликали замість бустерів створити нову вакцину

Автор: Валерія Поліщук

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попередили, що просте введення бустерних доз вакцин від коронавірусу не є життєздатною стратегією проти штамів, що з'являються. У ВООЗ закликали створити нові вакцини, які будуть краще захищати від вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits times.

"Необхідні і повинні бути розроблені вакцини від COVID-19, які мають високий вплив на профілактику інфекції і передачі, на додаток до запобігання важких захворювань і смерті", - заявили в технічній консультативній групі ВООЗ по вакцинах.

Нагадаємо, в компанії Pfizer заявили, що їх вакцина проти "Омікрона" буде створена вже навесні 2022 року.

Раніше РБК-Україна писало, які вакцини довше захищають від"Омікрона".

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ВООЗВакцина від коронавірусу