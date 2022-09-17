Життя після окупації. У МОЗ дали поради українцям на звільнених територіях

Лікарі пояснили, що життя в окупації несе не тільки фізичну шкоду стану людини, але й викликає постійний стрес. Це негативно впливає на психіку.

У МОЗ дали декілька порад українцям на деокупованих територіях:

Першочергові потреби

Після звільнення населеного пункту варто спершу перевірити свою фізичну безпеку, поповнити запаси харчів, води та обов'язково покращити режим сну. За потреби можна звернутися до державних органів, гуманітарних організацій, аби забезпечити себе всім необхідним.

Медичне обстеження

Тривале зневоднення, недоїдання, недосип, постійний стрес, травми та втрати можуть мати негативні наслідки для вашого фізичного стану. Перевірити власне здоров'я можна у сімейного лікаря, мобільних бригад.

Якщо не можна відвідати лікаря, зверніться по безкоштовну консультацію до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Уникайте алкоголю

Спиртні напої та тютюн попри міфи не допоможуть забути жахіття окупації, пережити наслідки чи підняти настрій. Ефект від алкоголю швидко зникає, а його часте вживання викликає залежність.

Зв'язок з рідними

Після звільнення обов'язково зв'яжіться з родичами та друзями, дайте знати, що ви живі. Обговоріть з ними свій досвід, переживаннями та почуттями. Якщо ви боїтеся, що ваші розповіді можуть травмувати, запитайте у них, чи вони готові почути все, що відбувалося. Найімовірніше, ви отримаєте ствердну відповідь.

Контактуйте з людьми

Говоріть з людьми, які теж пережили окупацію чи полон. Обміняйтеся думками та переживаннями. Така підтримка є важливою і не залишить наодинці з проблемою.

Крім того, можете поділитися інформацією про лінії підтримки, можливості отримати гуманітарну допомогу, розкладом мобільних амбулаторій тощо.

Зміна психічного стану

Зазвичай після кількох днів полегшення приходить стан спустошення, виснаження, перевтоми. Це нормальна реакція організму на стрес та перевтому. Треба дати час на відновлення.

Психологічна допомога

Якщо протягом 2-3 тижнів стан виснаження, пригніченості, тривоги не проходить, зверніться до місцевих психологів, мобільних команд чи на лінію психологічної підтримки (єдиний безкоштовний номер 0-800-100-102 працює з 10:00 до 20:00 без вихідних).

Розпізнайте ПТСР

Після пережитого може з'явитися ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Серед них небажані спогади, думки, почуття, прагнення уникати певних місць, подій, людей, які повʼязуються з пережитим досвідом, надмірна тривога, реакція на певні звуки, запахи тощо.

У такому випадку варто відразу звернутися до фахівців із психічного здоров’я.

Почуття провини

Злість, агресія та ненависть до ворога є нормальними почуттями після пережитого стресу. Проте почуття провини слід зупиняти. У тому, що з вами сталося, винен ворог. Саме на нього й слід спрямовувати ваші почуття.

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