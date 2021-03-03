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Тварин у Червоній книзі України стало більше: з'явився оновлений перелік

Автор: Андрій Василюк

Міністерство юстиції України затвердило новий перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України. Список червонокнижних тварин було розширено.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що нова редакція є результатом багаторічної праці великого колективу науковців з різних наукових установ, насамперед, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

"Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Для порівняння, у третє видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин. Список містить 14 видів кільчастих червів (у переліку 2009 року – 8 видів), молюсків – 53 (19), членистоногих - 357 (263), хордових - 260 (245)", - йдеться в повідомленні.

До списку занесли 171 новий вид тварин, серед яких: 3 види кільчастих червів, 36 молюсків,112 членистоногих, 17 хордових.

Серед нових тварин: рак товстопалий; водомірка наяда; коконопряд золотистий; грицик великий; тритон гребінчастий; ящірка Ліндгольма; бичок Штайниця; вугор європейський; підуст звичайний; ховрах малий.

Залежно від стану видів та ступеня загрози їхньому зникненню, види розподілено за категоріями:

  • недостатньо відомі (28 видів);
  • зникаючі (162);
  • вразливі (277);
  • рідкісні (201);
  • зниклі (8);
  • неоцінені (11).

У відомстві нагадали, що до Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатись посилені заходи для їх збереження та охорони.

Нагадаємо, у вересні 2020 року у Київській області екологи виявили на луках рослини, занесені в Червону книгу України. Фахівці побачили популяції гронянки багатороздільної і лугової орхідеї - зозульки м'ясо-червоної в селі Страхолісся Іванківського району Київської області.

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