Тваринництво буде прибутковим за участю держави, - Укрлендфармінг

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Бахматюка розповіли, як вивести галузь тваринництва на новий якісний рівень розвитку

Канадська технологія вільного випасу великої рогатої худоби, дозволяє вивести галузь тваринництва на новий якісний рівень розвитку. Про це говорять фахівці "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, які представили на найбільшій українській агропромисловій виставці Агро-2019 племінних бичків і телиць, повідомляє РБК-Україна.

В компанії міститься 37000 голів худоби молочного напряму та понад шість з половиною тисяч голів м'ясного напряму. Результат вільного випасу і спеціального раціону — екологічно чисте м'ясо і рекордні надої.

У племінному напрямку фермери покладаються на дві породи великої рогатої худоби абердин-ангузька і українська м'ясна. Останню вивели в Україні за рахунок складного чотирьохпородного схрещування. Для решти чистопородних видів м'ясної худоби генетичний матеріал завозиться з-за кордону, так як вітчизняна селекція зараз перебуває в стагнації та потребує державної підтримки, констатують в "Укрлендфармінг".

"Ні в одній країні світу тваринництво не існує самостійно. Дотуються різні напрямки: виробництво кілограма продукції – молока, м'яса, поголів'я. Дотується кормова група, вирощування", - говорить заступник генерального директора "Укрлендфармінг" Василь Лобода.

Весь сектор тваринництва одного з лідерів за утримання великої рогатої худоби забезпечив роботою понад 4 тисяч українців. Також в "Укрлендфармінг" займаються підготовкою нових висококваліфікованих кадрів.

Як повідомили у Бахматюка, заради цього їх спеціалісти співпрацюють з професійними училищами та вищими навчальними закладами, допомагаючи здійснювати підготовку, наближену до потреб бізнесу. Також аграрії допомагають вузам матеріальною базою, необхідною для навчання, залучають студентів до практики на базі різних підрозділів.