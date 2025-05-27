Живет, не платит и не съезжает? Юрист объяснила, как выселить должника законно
В юридической практике нередко встречаются случаи, когда квартирант в течение длительного времени уклоняется от уплаты за аренду. При этом он продолжает жить в помещении и отказывается его освободить.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Діксі Лексі" Ирина Степаненко.
Обязанности человека, который арендует жилье
Эксперт рассказала, что согласно части 3 статьи 815 Гражданского кодекса Украины, арендатор обязан:
- своевременно вносить плату за пользование жильем;
- самостоятельно оплачивать коммунальные услуги (если иное не предусмотрено договором).
Вместе с тем нередко встречаются случаи, когда арендатор:
- в течение длительного времени уклоняется от уплаты арендной платы;
- продолжает жить при этом в арендованном помещении;
- отказывается его освободить.
"Такое поведение арендатора не только противоречит этическим нормам, но и прямо нарушает требования действующего гражданского законодательства Украины", - подчеркнула Степаненко.
Что может сделать арендодатель, чтобы решить проблему
По словам юриста, при отсутствии письменного договора найма собственник жилья сталкивается с существенными трудностями в отстаивании своих прав - ведь без надлежаще оформленных договорных отношений отсутствуют правовые основания для требования уплаты арендной платы.
"В то же время, если между сторонами заключен договор найма, ситуацию можно решить в рамках правового поля, используя предусмотренные законом механизмы защиты прав арендодателя", - объяснила специалист.
При условии неуплаты арендной платы в течение шести месяцев, или более чем дважды при краткосрочном найме, арендодатель имеет право требовать расторжения договора через суд.
При этом он должен, прежде всего, письменно обратиться к арендатору с требованием устранить нарушения:
- либо оплатить задолженность;
- либо освободить жилье.
Если никакой реакции на такое обращение нет, необходимо обратиться в суд с иском:
- о взыскании долга за аренду и коммунальные услуги;
- о расторжении договора;
- о выселении без предоставления другого жилья (что допускается согласно жилищному законодательству, если нет оснований для обеспечения жильем).
"Иск подается по месту нахождения объекта недвижимости", - уточнила Степаненко.
Что происходит, если арендатор не реагирует на решение суда
Юрист объяснила, что в случае положительного решения суда, но отказа арендатора его выполнить, дело передается в государственную исполнительную службу.
Она организовывает принудительное выселение:
- с участием понятых, полиции и исполнителя;
- с оформлением соответствующего акта исполнения.
"Судебное разбирательство длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Еще столько же времени может занять исполнительное производство - в зависимости от активности должника и нагрузки исполнителей", - рассказала Степаненко.
Что собственнику жилья делать категорически запрещено
Согласно информации юриста, собственнику жилья категорически запрещено:
- самовольно выселять арендатора;
- менять замки, препятствуя доступу к жилью;
- отключать коммунальные услуги;
- выносить вещи арендатора без его согласия.
"Такие действия являются незаконными и могут быть расценены как самоуправство или даже нарушение неприкосновенности жилья", - пояснила специалист.
Как арендодателю обезопасить себя на будущее
В завершение Степаненко рассказала, как арендодателю обезопасить себя на будущее:
- заключать письменный договор аренды с четко определенными условиями пользования, сроками, обязанностями и основаниями для расторжения;
- не занижать сумму аренды в договоре (поскольку в случае судебного спора можно будет требовать только ту сумму, которая была зафиксирована);
- устанавливать денежный залог (страховой депозит) - как финансовую гарантию;
- проверять арендаторов перед заключением договора (через соцсети, отзывы, документы);
- фиксировать передачу имущества и состояние жилья (с помощью фото, актов приема-передачи).
"Право собственника защищено законом. В случае нарушения договора со стороны арендатора, владелец имеет вполне законные механизмы воздействия - через суд и исполнительную службу. Поэтому важно действовать исключительно в рамках закона и фиксировать все правоотношения должным образом", - подытожила юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, может ли квартирант отсудить жилье, если долго его арендует
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