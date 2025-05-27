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Живет, не платит и не съезжает? Юрист объяснила, как выселить должника законно

Вторник 27 мая 2025 07:30
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Живет, не платит и не съезжает? Юрист объяснила, как выселить должника законно Как правильно выселить недобросовестного квартиранта - знают не все (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В юридической практике нередко встречаются случаи, когда квартирант в течение длительного времени уклоняется от уплаты за аренду. При этом он продолжает жить в помещении и отказывается его освободить.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Діксі Лексі" Ирина Степаненко.

Обязанности человека, который арендует жилье

Эксперт рассказала, что согласно части 3 статьи 815 Гражданского кодекса Украины, арендатор обязан:

  • своевременно вносить плату за пользование жильем;
  • самостоятельно оплачивать коммунальные услуги (если иное не предусмотрено договором).

Вместе с тем нередко встречаются случаи, когда арендатор:

  • в течение длительного времени уклоняется от уплаты арендной платы;
  • продолжает жить при этом в арендованном помещении;
  • отказывается его освободить.

"Такое поведение арендатора не только противоречит этическим нормам, но и прямо нарушает требования действующего гражданского законодательства Украины", - подчеркнула Степаненко.

Что может сделать арендодатель, чтобы решить проблему

По словам юриста, при отсутствии письменного договора найма собственник жилья сталкивается с существенными трудностями в отстаивании своих прав - ведь без надлежаще оформленных договорных отношений отсутствуют правовые основания для требования уплаты арендной платы.

"В то же время, если между сторонами заключен договор найма, ситуацию можно решить в рамках правового поля, используя предусмотренные законом механизмы защиты прав арендодателя", - объяснила специалист.

При условии неуплаты арендной платы в течение шести месяцев, или более чем дважды при краткосрочном найме, арендодатель имеет право требовать расторжения договора через суд.

При этом он должен, прежде всего, письменно обратиться к арендатору с требованием устранить нарушения:

  • либо оплатить задолженность;
  • либо освободить жилье.

Если никакой реакции на такое обращение нет, необходимо обратиться в суд с иском:

  • о взыскании долга за аренду и коммунальные услуги;
  • о расторжении договора;
  • о выселении без предоставления другого жилья (что допускается согласно жилищному законодательству, если нет оснований для обеспечения жильем).

"Иск подается по месту нахождения объекта недвижимости", - уточнила Степаненко.

Что происходит, если арендатор не реагирует на решение суда

Юрист объяснила, что в случае положительного решения суда, но отказа арендатора его выполнить, дело передается в государственную исполнительную службу.

Она организовывает принудительное выселение:

  • с участием понятых, полиции и исполнителя;
  • с оформлением соответствующего акта исполнения.

"Судебное разбирательство длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Еще столько же времени может занять исполнительное производство - в зависимости от активности должника и нагрузки исполнителей", - рассказала Степаненко.

Что собственнику жилья делать категорически запрещено

Согласно информации юриста, собственнику жилья категорически запрещено:

  • самовольно выселять арендатора;
  • менять замки, препятствуя доступу к жилью;
  • отключать коммунальные услуги;
  • выносить вещи арендатора без его согласия.

"Такие действия являются незаконными и могут быть расценены как самоуправство или даже нарушение неприкосновенности жилья", - пояснила специалист.

Как арендодателю обезопасить себя на будущее

В завершение Степаненко рассказала, как арендодателю обезопасить себя на будущее:

  • заключать письменный договор аренды с четко определенными условиями пользования, сроками, обязанностями и основаниями для расторжения;
  • не занижать сумму аренды в договоре (поскольку в случае судебного спора можно будет требовать только ту сумму, которая была зафиксирована);
  • устанавливать денежный залог (страховой депозит) - как финансовую гарантию;
  • проверять арендаторов перед заключением договора (через соцсети, отзывы, документы);
  • фиксировать передачу имущества и состояние жилья (с помощью фото, актов приема-передачи).

"Право собственника защищено законом. В случае нарушения договора со стороны арендатора, владелец имеет вполне законные механизмы воздействия - через суд и исполнительную службу. Поэтому важно действовать исключительно в рамках закона и фиксировать все правоотношения должным образом", - подытожила юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, может ли квартирант отсудить жилье, если долго его арендует

Читайте также, как действовать арендатору, если владелец квартиры умер.

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