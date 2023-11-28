Жизненно важна для Европы: Шольц пообещал сохранить военную и финансовую помощь Украине

"Мы будем продолжать оказывать эту поддержку до тех пор, пока это необходимо. Эта поддержка имеет экзистенциальное значение. Для Украины… но и для нас в Европе", - сказал он в Бундестаге.

При этом он отметил, что невозможно представить, "какие еще более серьезные последствия имело бы для нас победа Путина в этой войне".

Планы правительства Шольца после решения Конституционного суда

Как сообщает Bloomberg, Шольц пообещал, что его правительство будет продолжать инвестировать необходимые для модернизации экономики и поддержания международной конкурентоспособности средства, даже после решение суда.

Решение Конституционного суда означает, что правящий альянс Шольца должен перевести десятки миллиардов евро в виде специальных фондов в обычный федеральный бюджет. Это резко ограничит пространство для маневра и потенциально поставит под угрозу проекты, начиная от экологизации производства и заканчивая развитием солнечной энергетики и расширением производства аккумуляторов и полупроводников.

Шольц заявил, что было бы "серьезной, непростительной ошибкой пренебрегать модернизацией нашей страны", учитывая проблемы, с которыми сталкивается Германия, включая борьбу с последствиями войны России с Украиной и борьба с изменением климата.

"Только если Германия модернизируется, мы будем в состоянии мощно реагировать на непредвиденные кризисы в будущем", - сказал Шольц

В результате решения суда от 15 ноября правящая коалиция Шольца, состоящая из его социал-демократов, зеленых и свободных демократов, в понедельник утвердила дополнительный бюджет на 2023 год, который включает приостановку действия правил, ограничивающих чистые новые заимствования, четвертый год подряд.

Правительству придется учесть новые внебюджетные заимствования в финансовом плане на следующий год, и Шольц сказал, что консультации по финансовому плану на 2024 год еще не завершены, предупредив, что "осторожность важнее скорости".

Он не уточнил, планирует ли правящая коалиция снова приостановить так называемый долговой тормоз в следующем году.

Он сказал, что правительство работает с Бундестагом "интенсивно, чтобы как можно быстрее принять все решения, необходимые для бюджета на 2024 год", поскольку гражданам и компаниям "нужна ясность в неспокойные времена".

Германия должна продолжать инициативы в таких областях, как современная и цифровая инфраструктура, экологически чистое энергоснабжение и экологически чистые технологии, если она хочет идти в ногу с такими соперниками, как США, Франция, Китай и Япония, которые "массивно инвестируют в будущее", сказал Шольц.

"Мы находимся на пороге новой эры, сравнимой по масштабам только с началом индустриальной эпохи в XIX веке", - добавил он.

Помощь Украине

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

Однако неопределенность с бюджетом на 2024 год ставит эту помощь под вопрос.