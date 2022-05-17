Житомирську трасу відкриють для вантажних автомобілів до кінця травня

Рух трасою М-06 Київ-Чоп відновлено більше місяця тому. Для цього поруч зі зруйнованим мостом у Стоянці побудували тимчасову переправу. Але вона розрахована тільки на легковий транспорт вагою до 10 тонн. Для запуску автодороги для вантажних машин відновлюється міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

На старій основі зводиться тимчасова прогонова споруда, яка дозволить відкрити рух по лівому проїзду траси для вантажного автотранспорту. Конструкція нового прогонової будови складається з металевих опор і металевих балок.

На сьогоднішній день змонтовані тимчасові опори на монолітних фундаментах і шість прогонових металевих конструкцій, влаштована опалубка, триває влаштування арматурного каркаса. Найближчим часом планується влаштування монолітної плити та асфальтування.