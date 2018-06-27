В Житомирській області затримали злочинну групу за підозрою у замаху на вбивство поліцейського

Зловмисники прикріпили до автомобіля працівника поліції саморобний вибуховий пристрій

В Житомирській області затримали учасників злочинної групи за підозрою у замаху на вбивство співробітника поліції. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як зазначається, зловмисники прикріпили до автомобіля працівника поліції саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням.

Наразі затримано п’ятьох учасників групи, які вчиняли тяжкі злочини на території трьох регіонів України.

За словами Князєва, упродовж весни 2018 року працівниками кримінальної поліції була задокументована злочинна діяльність угрупування, яке вчиняло розбійні напади на приміщення громадян. Зловмисники діяли зухвало, проникаючи до приміщень громадян вночі. Зв’язували своїх жертв та катували. Діяли на території Київської, Житомирської та Вінницької області. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, ювелірними виробами ті іншими цінностями.

Фото: вилучені речі

Він також зазначив, що у травні 2018 року в Київській області працівники кримінальної поліції затримали частину цього злочинного угруповання під час скоєння ними аналогічного правопорушення. Водночас ті учасники, які не були затримані, почали виносити погрози працівникам поліції. Так, працівнику управління внутрішньої безпеки Житомирської області та деяким працівникам кримінальної поліції надходили повідомлення на кшталт: "ви за це постраждаєте".

"Декілька днів тому ці погрози перейшли в реальну ситуацію. Залишок цієї злочинної групи прийняв рішення вчинити вбивство працівника поліції. Замінували його автомобіль саморобним вибуховим пристроєм. І тільки за волею долі цей працівник не загинув", - розповів Князєв.

Він також додав, що за декілька хвилин до вибуху поліцейський виявив сліди вибухового пристрою. Згодом правоохоронці встановили особи зловмисників.

За словами глави відомства, вчора працівники кримінальної поліції та внутрішньої безпеки Житомира провели близько 40 обшуків. У результаті було виявлено речові докази причетності до замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

"На сьогодні затримано п’ятеро осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують матеріали, аби направити їх до суду на розгляд щодо обрання запобіжного заходу. Щодо інших учасників групи - деякі з них виїхали з території України до Російської Федерації та інших країн. Але все дійде до логічного завершення. На такі зухвалі дії правопорушників поліція України реагує конкретно, жорстко і миттєво", - наголосив Князєв.

Фото: затримання підозрюваних

За фактом вчиненого замаху на вбивство працівника правоохоронного органу слідчим управлінням поліції у Житомирській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманому за стрілянину, яка сталася в одному з ресторанів на Оболонській набережній у Києві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави строком на 2 місяці.