Затриманого за стрілянину в ресторані на Оболоні заарештували на 2 місяці

Стрілка заарештували на 2 місяці без права внесення застави

Затриманому за стрілянину, яка сталася в одному з ресторанів на Оболонській набережній у Києві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави строком на 2 місяці. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook.

"Оболонському стрілку обрали запобіжний захід: тримання під вартою без застави строком на 2 місяці. Відповідне клопотання Київської місцевої прокуратури N5 сьогодні задовольнив Оболонський районний суд м. Києва. 60-річному чоловіку оголошено підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивстві", - написала Максимець.

Так, стрілянина сталася у приміщенні кафе, власником якого він є. 60-річний власник заявив, що клієнти ображали його особисто в присутності його дочки, яка також працює в цьому ресторані.

Ввечері 23 червня між ним та відвідувачами стався конфлікт, у ході якого чоловік дістав пістолет і 8 разів вистрілив у бік своїх кривдників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ініціатор стрілянини, яка сталася вночі в одному з ресторанів на Оболонській набережній у Києві, повністю визнав свою провину.