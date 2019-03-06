У Житомирській області затримали банду за вимагання грошей з підприємців

Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

Зловмисники вимагали кошти та погрожували фізичною розправою

У Житомирській області поліція спільно зі Службою безпеки України (СБУ) припинила діяльність організованого злочинного угрупування, яке спеціалізувалось на вимаганні коштів у підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що до складу організованого злочинного угрупування входили більше 10 осіб віком від 22 до 45 років. Вони жителі Житомирської області, майже всі - раніше судимі за вчинення тяжких злочинів, серед яких грабежі та розбої.

Правоохоронці зафіксували вимагання грошей у приватних підприємців регіону під загрозою фізичної розправи над ними або членами їх сімей. Крім того, у поліції заявляють, що в окремих випадках ці погрози реалізовувались.

Зазначається, що 6 березня одразу у двох райцентрах Житомирської області бандити були затримані під час передачі грошових коштів від місцевих жителів.

Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

Так, у м. Новограді-Волинському лідер злочинного угрупування та ще один з членів банди вимагали 3 тис. доларів від місцевого жителя за залагодження штучно спровокованого конфлікту з представником місцевого криміналітету. Під час отримання 800 доларів їх і затримали спецпризначенці.

Водночас у селищі Любарі ще шістьох членів угрупування затримали бійці КОРДу під час передачі траншу у 10 тис. гривень. Бандити під приводом "боргових зобов’язань" підприємця, який має торгову точку на місцевому ринку, вимагали 2 тис. доларів. У разі несплати чоловікові погрожували каліцтвом його малолітніх дітей і дружини.

Подальше досудове розслідування здійснюється Слідчим управлінням ГУНП Житомирщини за ч. 2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням на строк від 3 до 7 років.

РБК-Україна писало, що у Сумській області поліція затримала групу осіб, які вимагали кошти у місцевого підприємця.

Нагадаємо, у Черкасах поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства місцевого підприємця.