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На Житомирщині змінили час комендантської години

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Житомирська область, Середа 30 березня 2022 21:39
На Житомирщині змінили час комендантської години Фото: Патрульні на блокпосту (t.me/UA_National_Police)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Житомирської обласної військової адміністрації вирішило змінити час комендантської години в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Житомирської ОДА у Facebook.

"Відсьогодні, 30 березня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", – йдеться в повідомленні.

Обласна влада нагадала, що в цей час для громадян діє низка обмежень задля власної безпеки. Вони повинні залишатися в домівках, покинути які можна лише для переходу в укриття у разі тривоги.

Натомість перебувати на вулицях можуть військові, поліцейські та громадяни зі спеціальними перепустками. Правоохоронці будуть притягувати порушників комендантської години до відповідальності.

До слова, "Укрзалізниця" пообіцяла відновити сполучення з Тростянцем упродовж трьох днів.

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