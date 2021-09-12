RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Житомирській області розбився легкомоторний літак: фото та відео аварії

Автор: Сергій Пишкін

У Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Житомир.info.

Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, "кукурузник" зачепився за дерева. Пілота літака госпіталізували до лікарні.

Фото: у Житомирській області впав легкомоторний літак (zhitomir.info/)

"Пожежі не було, тож техніка рятувальників не залучалася. Наскільки нам відомо, пілот живий", - відзначили рятувальники.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирАвиакатастрофа