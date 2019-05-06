В Житомирській області сталася подвійна ДТП, є загиблі

Фото: ДТП в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

В результаті подвійної ДТП загинули 2 особи, ще п'ятеро постраждали

У Житомирській області в результаті подвійної дорожньо-транспортної пригоди загинули 2 особи, ще п'ятеро постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області.

Повідомляється, що інцидент стався на трасі Житомир-Сквира-Ставище в районі села Станишівка. Зокрема, водій Mercedes-Benz, рухаючись у напрямку Києва, зіткнувся з ВАЗ-2106, який зупинився в крайній лівій смузі для повороту і поступався дорогою зустрічним авто.

В результаті один з автомобілів опинився на смузі зустрічного руху, де сталося зіткнення з Toyota Camry. Від отриманих травм водій Toyota загинув на місці події. У лікарні з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували ще двох водіїв і п'ятьох пасажирів. Згодом у лікарні, один із них помер.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення ПДР, водія Mercedes-Benz затримали.

Фото: ДТП в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Вінницькій області на трасі Житомир-Могилів-Подільський автомобіль Mazda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Fiat Doblo. В результаті ДТП загинули четверо пасажирів обох авто, водії в аварії вижили.