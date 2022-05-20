RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Житомирської області пролунали вибухи. В регіоні від ранку триває повітряна тривога

Фото: у Житомирській області чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Житомирської області зранку 20 травня почули вибухи. В регіоні від ранку триває повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибухи почули в районі міста Малин. Інформацію підтвердив у коментарі журналістам голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Поки що подробиць немає, місцева влада не давала офіційних коментарів.

Повітряна тривога у Житомирській області була оголошена о 8:20. Станом на 11:15 вона досі триває.

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:15 20 травня (скриншот, alerts.in.ua)

Нагадаємо, вранці 20 травня у небі над Львівською областю була зафіксована крилата ракета. Її знешкодили сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВійна Росії проти України