В Житомирской области подтвердили распространение британского штамма COVID-19
В Житомирской области подтвердили распространение "британского" штамма коронавируса. Распространение вируса зафиксировали на территории Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и в Житомире.
В конце февраля 20 подтвержденных положительных образцов COVID-19 из Житомирской области были отправлены для проведения секвенирования в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне. 3 апреля пришли результаты исследований.
"Проанализировав полученные результаты следует отметить, что циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. UK variant) установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград Волынского и Житомира", - сообщили в лабораторном центре.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что "британский" штамм коронавируса сейчас распространяется по всей Украине и является более заразным.
Также РБК-Украина писало, что в двух областях Украины выявили "южноафриканский" штамм COVID-19.
Как ранее заявил глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, для того, чтобы сдержать распространение мутированных штаммов коронавируса, в Украине нужен локдаун.