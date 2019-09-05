У Житомирській області чоловік загинув у результаті вибуху боєприпасу

Фото: місце трагедії (zt.npu.gov.ua)

Чоловік спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет

В Житомирській області загинув чоловік від вибуху боєприпасу часів Другої світової, коли спалював на своїй земельній ділянці суху траву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що житель села Вільха Житомирської області спалював суху траву на власній присадибній ділянці, і там вибухнув боєприпас часів Другої Світової війни.

"Попередньо встановлено, що 69-річний селянин спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік отримав травми, які виявилися несумісними з життям. Він загинув на місці події", - поінформували у поліції.

Наразі триває огляд місця події для встановлення причин вибуху.

Фото: місце трагедії (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Львові біля входу в готель на проспекті Чорновола був виявлений гранатомет із зарядом. Під дослідження гранатомету було підтверджено, що наявний в ньому заряд придатний для вибуху.

Порушено провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю і теракт.

Як повідомляло РБК-Україна, в Іраку на складі з боєприпасами стався вибух, у результаті якого постраждали щонайменше 13 людей. Зазначається, що склад, на якому вибухнули боєприпаси, належить Силам народної мобілізації - шиїтської коаліції, яка представляє уряд Іраку і бореться з терористами.